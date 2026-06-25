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Лукашенко рассказал о встрече с представителями Зеленского

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  • 25.06.2026, 16:41
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Лукашенко рассказал о встрече с представителями Зеленского
Фото: Reuters

Якобы они приезжали в Минск.

Лукашенко на переговорах с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым рассказал о встрече с представителями президента Украины Владимира Зеленского, которая якобы состоялась у него.

«Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Я им прямо сказал: «Ребята, вы передайте своему Президенту: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Это война будет совсем другая», — якобы заявил украинцам Лукашенко.

По его словам, на это якобы был и ответ:

«Президент и они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно».

Напомним, Владимир Зеленский в пятницу, 19 июня, потребовал от режима Лукашенко в течение недели убрать ретрансляторы дронов, которые находятся в приграничных районах Беларуси и которые Россия использует для координации атак по украинской территории.

«Он может это снять? Я думаю, ему недели будет достаточно, чтобы это сделать. Если он это не сделает, это сделаем мы», — заявил Зеленский.

Вчера, 24 июня, Зеленский заявил, что ретрансляторы прекратили работу.

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