«А почему вам нужно именно в Беларусь?» 3 25.06.2026, 17:03

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Бегущие из Крыма россияне не хотят возвращаться в Россию.

Вместо этого многие рассматривают вариант переезда в Беларусь.

Россиянин, живущий в оккупированном Севастополе, спросил в Threads о плюсах и минусах жизни в Минске.

«Люди, которые переехали из России в Беларусь (Минск), расскажите вы это сделали, — написал он. — Я хочу выехать из России (Севастополь). Знакомых в Беларуси нет, не знаю как арендуют жилье из других стран или по приезде, какие документы нужны. Даже как валюту меняют не знаю. Есть ли в этом плане какая—то интеграция с Россией?

Как дела обстоят с языком, легко ли найти хоть какую—то работу, чтобы хватило на аренду жилья и еду? Стоит ли вообще в Беларусь ехать? Любая информация будет ценна».

Пользователи соцсети объяснили, что с такими специфическими знаниями географии в Беларусь ехать не стоит и посоветовали места в России, где жизнь для бывшего жителя Севастополя будет более комфортной. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Если Севастополь для тебя Россия, то в Беларуси тебе делать нечего.

— Учите географию. Севастополь – это не Россия!

— Как все вы надоели. Мне уже жалко нашу Беларусь и наш маленький уютный Минск. Не едьте, пожалуйста! Езжайте в Сибирь, на Чукотку, Дальний Восток. Затеряйтесь там в степях и лесах. Поверьте, вас там никто не найдет.

— А почему вам нужно именно в Беларусь? Почему не в Россию? Язык учить не нужно, валюта та же, разъясните.

— Тараканы стали щемиться из Крыма. Причем, не на свою историческую родину. Советую ещё подождать, подумать, не торопиться.

— Почему Беларусь? почему Минск? У вас своих городов куча! Чего вы сюда все рванули? Мы же колхозная отсталая страна. Или теперь что—то изменилось?

— У вас такая территория, а вы все—равно куда—то щемитесь. Не приезжайте в Беларусь, скоро придется бежать, как из Крыма.

— Не едьте в Беларусь. Вас тут не особо любят.

— Езжайте в Россию. В Беларуси все злые! Рубли российские не принимают, остановки на русском языке не объявляют, все «гэкают». Понтами не меряются. Делать тут нечего.

— Очень плохая идея, хуже некуда.

— Оставьте нас в покое!

— Работы нет. Язык — белорусский, деньги свои. Россиян мы, мягко говоря, очень не любим сейчас. К нам ехать не надо.

— Вот вы приедете и будете потом говорить «почему не на русском пишут остановки», «почему не обьявляют на русском», «нам не нужен белорусский язык», а после будете говорить что здесь вас ущемляют, помогите. И повторится Донбасс.

— У вас огромная территория, а за уральскими горами вообще конца не видно, зачем претесь в маленькую, неуютную Беларусь с недовольными жителями деревенскими? Осваивайте свои болота, живите там, у нас тут все плохо.

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