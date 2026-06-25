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Французский футболист рассказал, какой сувенир он привез из Беларуси

  • 25.06.2026, 16:07
Французский футболист рассказал, какой сувенир он привез из Беларуси
Орельен Монтаруп
Фото: wikipedia

Спортсмен отметил высокое качество и мягкий вкус белорусского напитка.

Бывший защитник минского «Динамо», француз Орельен Монтаруп поделился забавным воспоминанием о своем этапе карьеры в Беларуси.

Веселую историю своего отъезда экс-спортсмен рассказал в интервью порталу bel.football.

Как признался футболист, покидая минский клуб, он увозил с собой весьма специфический и колоритный сувенир – десятки бутылок местной водки.

По словам Монтарупа, слухи о его необычном багаже – чистая правда. Француз так сильно полюбил местный алкоголь, а особенно «Зубровку», что регулярно возил его на родину.

«Каждый раз, когда я уезжал в отпуск во Францию, я забивал машину местным алкоголем. В общей сложности в мой последний отъезд я загрузил в багажник бутылок тридцать, не меньше. Так что это было отличное, «горячее» воспоминание о Беларуси!» – рассказал экс-динамовец.

Спортсмен отметил высокое качество и мягкий вкус белорусского напитка, подчеркнув, что во Франции алкоголь совершенно другой. Напитки из Минска разошлись на подарки друзьям и родственникам, а у мамы футболиста несколько тех самых бутылок «из прошлого» хранились дома еще совсем недавно.

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