«У нас в Беларуси комары размером с кота и картошка хищная»3
- 25.06.2026, 16:18
- 2,140
Белорусы советуют россиянам не приезжать в нашу страну.
После успешных ударов ВСУ по российской столице еще больше ее жителей задумались о переезде. Многие москвичи спрашивают в соцсетях, где их будут рады видеть.
Пример такого поста приводит пользовательница Threads под ником d.alesiia:
«Ребята, ситуация в Москве накаляется, кто куда думает переезжать? Не могу выбрать город, в который хотела бы перебраться».
Автор поста получила множество ответов от пользователей всех стран, окружающих Россию. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии белорусов и украинцев:
— Главное, в Минск не едьте. Тут российские рубли не принимают, сервис ужасный везде, мусорить на улицах нельзя, а самое главное — после слова «Белоруссия» вас одним пинком доставят обратно в Россию.
— В Бахмут. Говорят, там после русского мира очень хорошо жить.
— У нас в Беларуси комары размером с кота и картошка хищная на полях, туристы иногда исчезают.
— Переезжайте в мой город. Николаевка, Донецкая обл.Сдам свою квартиру только за коммуналку. Вам очень понравится. Неделю назад сделан ремонт в русском стиле. Заходите, не стесняйтесь.
— Не надо в Беларусь, у нас тут, в основном, в деревнях живут, а в городах сплошной совок, народу вообще нету, российские рубли не принимают, попадаются те, кто по—белорусски говорит, не любят когда кто-то говорит «Белоруссия». Короче, плохо у нас, не надо сюда ехать.
— Только не в Беларусь, там всех приезжих сразу на картофельные плантации жить отправляют.
— Можем только зефиром угостить и пожелать доброго пути.
— Вы забыли добавить, что у нас еще и за несоблюдение правил ПДД тоже пинком отправят обратно, есть ощущение что белорусы скоро начнут бить россиян на дорогах.
— А еще девушки не модные, все из секондов одетые, хмурые, мрачные. Одно уныние.
— Раньше обижалась на белорусов, когда читала их комментарии про россиян, а теперь поддерживаю. Ведь правы во всем.