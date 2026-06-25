В Добруше большегруз въехал в жилой дом 3 25.06.2026, 14:53

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Фото: «Добрушскі край»

Хозяева только недавно приобрели эту недвижимость.

В Добруше 25 июня произошло серьезное ДТП, но, к счастью, без жертв.

На улице имени князя Паскевича большегруз въехал в жилой дом, пишет «Добрушскі край».

Неизвестно, на какой скорости грузовик врезался в дом, но по фото видно, что сильно досталось и тому и другому.

К слову, известно, что хозяева только недавно купили эту недвижимость. В происшествии никто не пострадал, во время ДТП в доме никого не было.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, милиции и следователи. Они установят причину аварии и степень вины водителя.

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