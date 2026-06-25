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Власти Крыма решили ограничить количество поездов из России

  • 25.06.2026, 14:13
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Власти Крыма решили ограничить количество поездов из России

Блокада ВСУ в действии.

Оккупационные «власти» Крыма объявили о сокращении железнодорожного сообщения с Россией. Как заявил «глава» региона Сергей Аксенов, по решению оперативного штаба, число поездов «Таврия», курсирующих на полуостров и обратно, уменьшат с 14 до 7 в сутки. Сохранятся составы из Москвы (до Симферополя и Севастополя), Санкт-Петербурга (до Севастополя и Евпатории) и Адлера (до Симферополя). Все они будут заканчивать и начинать путь на станции Керчь-Южная у Крымского моста. Для пассажиров организуют автобусные пересадки по согласованным маршрутам. Остальные поезда планируется постепенно отменить в течение двух недель.

В начале лета Вооруженные силы Украины нанесли два удара пассажирскому железнодорожному сообщению в Крыму. В ночь на 4 июня была атакована пригородная электричка на севере полуострова, сообщалось об одном погибшем. После этого станцию «Джанкой» закрыли для посадки и высадки пассажиров. В ночь на 8 июня беспилотник ударил по тепловозу поезда Москва — Симферополь. Погиб помощник машиниста. После этого власти Крыма запретили пассажирским поездам курсировать по полуострову ночью. Движение разрешено только с 5:00 до 23:00.

Ранее украинские власти анонсировали «изоляцию» Крыма от России и превращение его «в остров». На этом фоне ВСУ существенно нарастили удары по логистической, военной и энергетической инфраструктуре региона. В результате в Крыму возник топливный кризис, и теперь купить там бензин почти невозможно. Кроме того, по всему полуострову ограничили подачу электричества, а часть городов осталась без воды. Было сокращено движение общественного транспорта, детей перестали принимать в летние лагеря.

21 июня после удара ВСУ власти временно закрыли Керченскую переправу. По некоторым данным, в результате атаки были повреждены три из шести работающих на линии парома, использующиеся для перевозок между Россией и Крымом.

Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди («Мадяр») отмечал, что его бойцы наращивают удары по федеральной трассе Р-280 «Новороссия» — «сухопутному коридору» в Крым, идущему из Ростова-на-Дону через Мариуполь и Мелитополь.

Он предупредил, что «как было, уже не будет»: полуостров ждет транспортная изоляция, срыв туристического сезона и дефицит ресурсов. В свою очередь глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призывал россиян уезжать с полуострова, пока Крымский мост «еще стоит».

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