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Внутри ожесточенной битвы за Донбасс

  • 25.06.2026, 14:30
Внутри ожесточенной битвы за Донбасс

Средняя продолжительность жизни российского пехотинца — 2–3 месяца.

В районе Родинского, города-спутника Покровска, российское наступление в Донбассе столкнулось с серьезными трудностями и высокой ценой продвижения. По данным The Times, штурмовые действия российских войск замедлились и сводятся к редким тактическим успехам при значительных потерях личного состава (перевод — сайт Charter97.org).

Командир 20-й бригады «Любарт» подполковник Вадим «Янки» Крикун утверждает, что 9-я мотострелковая бригада РФ, действовавшая в этом направлении, выведена на переформирование из-за практически полного истощения личного состава.

По оценкам украинской стороны, российское командование пытается продвигаться в сторону Доброполья, чтобы обойти укрепленный район Краматорска и Славянска. Однако эти попытки сопровождаются крайне высокими потерями — вплоть до заявлений о «потере по бригаде в день». Западные военные аналитики оценивают ежемесячные потери России в 30–35 тысяч человек, при этом Киев стремится увеличить давление на российские силы.

Отмечается, что система пополнения российской армии испытывает сложности. На фронт направляются слабо подготовленные добровольцы, а специалисты из тыловых подразделений, включая водителей и связистов, переводятся в штурмовые группы. Средняя продолжительность жизни пехотинца на передовой, по оценкам источников, составляет всего 2–3 месяца.

Украинская бригада «Лубарт», изначально сформированная как добровольческое подразделение, со временем трансформировалась в более структурированное соединение в составе корпуса «Азов». Подразделение активно применяет современные технологии, включая ИИ для управления FPV-дронами, наносит удары по тылам на глубину более 100 километров, а также развивает мобильные системы ПВО и противодронной борьбы.

Несмотря на тяжелые условия войны, украинские командиры отмечают высокую мотивацию и сплоченность подразделений, основанную на опыте и взаимной поддержке.

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