Винисиус Жуниор вошел в элитный клуб бомбардиров сборной Бразилии
- 25.06.2026, 13:37
Нападающий стал 5-м в истории бразильцем, забившим в каждом из трех матчей группового этапа на ЧМ.
25-летний нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор стал 5-м представителем своей страны, отличившимся голами в каждом из трех матчей группового этапа на чемпионатах мира, пишет sport.ua .
После голов в ворота сборных Марокко и Гаити форвард отличился дублем в игре против сборной Шотландии.
До Винисиуса подобным достижениям отмечались только Жаирзиньо (1970), Ромарио (1994), Роналдо (2002) и Ривалдо (2002).
Интересным фактом является то, что они стали чемпионами мира в те годы.
Игроки сборной Бразилии, которые забивали во всех трех матчах группового этапа на чемпионатах мира
2026 – Винисиус Жуниор
2002 – Ривалдо
2002 – Роналдо
1994 – Ромарио
1970 – Жаирзиньо