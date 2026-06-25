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Винисиус Жуниор вошел в элитный клуб бомбардиров сборной Бразилии

  • 25.06.2026, 13:37
Винисиус Жуниор вошел в элитный клуб бомбардиров сборной Бразилии
Винисиус Жуниор

Нападающий стал 5-м в истории бразильцем, забившим в каждом из трех матчей группового этапа на ЧМ.

25-летний нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор стал 5-м представителем своей страны, отличившимся голами в каждом из трех матчей группового этапа на чемпионатах мира, пишет sport.ua .

После голов в ворота сборных Марокко и Гаити форвард отличился дублем в игре против сборной Шотландии.

До Винисиуса подобным достижениям отмечались только Жаирзиньо (1970), Ромарио (1994), Роналдо (2002) и Ривалдо (2002).

Интересным фактом является то, что они стали чемпионами мира в те годы.

Игроки сборной Бразилии, которые забивали во всех трех матчах группового этапа на чемпионатах мира

2026 – Винисиус Жуниор

2002 – Ривалдо

2002 – Роналдо

1994 – Ромарио

1970 – Жаирзиньо

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