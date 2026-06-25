В Уфе дроны поразили два НПЗ из трех
- 25.06.2026, 13:55
Объекты находятся в 1400 км от Украины:
Утром 25 июня в российской Уфе, расположенной в более чем 1000 километрах от Украины в Башкортостане, были поражены два нефтеперерабатывающие заводы.
О двух прилетах сообщил Telegram-канал Exilenova+, опубликовав фото и видео последствий. Официально местные власти ничего не комментируют.
В северной части Уфы находятся три НПЗ Башнефти: «Башнефть-Новойл», «Башнефть-Уфанефтехим» и «Башнефть-УНПЗ». По данным Exilenova+, прилеты были в два из них.
Власти и губернатор Башкирии Радий Хабиров ничего не комментируют. Но местные паблики сообщают, что дым поднимается в небо над Уфой, а в промышленной зоне города — пожар.
В Уфе подтверждают «прилеты» по НПЗ
В республике РФ действует режим «Беспилотная опасность». Аэропорт Уфы не принимает и не отправляет рейсы.
Примечательно, но в Уфе продолжают использовать российский «новояз», акуратно называя взрывы «хлопками» и «громкими звуками».
Это не первая атака на НПЗ в Уфе. Утром 2 апреля дроны атаковали НПЗ "Башнефть-Новойл" в Уфе, в результате чего вспыхнул масштабный пожар. Загоревшаяся установка CDU-5 обеспечивает около 28% общей мощности нефтеперерабатывающего завода.