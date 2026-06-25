Пескова спросили про ретрансляторы в Беларуси

Пескова спросили про ретрансляторы в Беларуси1
- 25.06.2026, 13:07
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Зеленский заявил, что они прекратили работу.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оставил без комментариев информацию об отключении находящихся в Беларуси ретрансляторов, которые задействовались для координации ударов беспилотников по территории Украины. Пресс-секретарь российского диктатора перенаправил все вопросы по этой теме к белорусскому режиму.
«Что касается ретрансляторов, я не располагаю такой информацией. Работа ретрансляторов находится в компетенции соответствующих ведомств. Думаю, что вы можете на этот счет адресовать свои вопросы не Зеленскому в Киеве, а, наверное, в Минск. И там вам ответят», — сказал Песков, передает ТАСС.
Напомним, Владимир Зеленский в пятницу, 19 июня, потребовал от режима Лукашенко в течение недели убрать ретрансляторы дронов, которые находятся в приграничных районах Беларуси и которые Россия использует для координации атак по украинской территории.
«Он может это снять? Я думаю, ему недели будет достаточно, чтобы это сделать. Если он это не сделает, это сделаем мы», — заявил Зеленский.
Вчера, 24 июня, Зеленский заявил, что ретрансляторы прекратили работу.