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Поколение Х придумало себе новое название

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  • 25.06.2026, 12:31
  • 1,964
Поколение Х придумало себе новое название

Повлиял известный фильм Спилберга.

Люди, родившиеся с 1965 по 1980 год, в США стали называть себя поколением «Балбесы» (от англ. Goonies), пишут СМИ. «Иксы» снимают ролики в соцсетях и заявляют, что принадлежат к этому периоду, пишет «Нож».

Новое неформальное название, пришедшее на смену Х, связано с детским фильмом по рассказу Стивена Спилберга «Балбесы» (The Goonies). Он вышел на экраны в 1985 году. Картина, как отмечают авторы идеи, отлично описывает быт и увлечения детей той эпохи. Она показывает детство нынешних «иксов» — с велосипедами, дворами, свободой и без соцсетей и гаджетов.

Люди поколения Х отмечают, что росли именно в такой среде. У них не было чрезмерного контроля и ограничений, а отследить их местоположение родители могли лишь по звонку.

«Привет всем! Я 1977 года, из Йоркшира, Великобритания. Мы определённо единственное поколение, которое по-настоящему любит играть на улице, ползать по деревьям, кататься на велосипедах, быть уважительными, не использовать мобильные телефоны и смотреть видеокассеты», — объяснил пользователь с ником 2Dogs в TikTok.

Тренд набирает популярность как среди младших представителей «иксов», так и среди старших миллениалов. Часть из них также определяют себя как поколение «Балбесы».

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