Жители России неожиданным образом отреагировали на ограничения Интернета и денежных переводов

Жители России неожиданным образом отреагировали на ограничения Интернета и денежных переводов1
- 25.06.2026, 12:30
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Банки заволновались.
В России резко увеличился спрос на наличные деньги, что стало реакцией россиян на ограничения, которые вводит Кремль. Об этом пишут российские СМИ, передает Диалог.UA.
Россияне резко перестали нести деньги в банки, и теперь предпочитают иметь кэш. С начала года объем наличных в обращении увеличился на 1,7 трлн рублей. Это в 2,3 раза больше, чем за весь 2025 год.
Эксперты такую тенденцию объясняют реакцией на проблемы в работе мобильного Интернета, ужесточением контроля за денежными переводами, снижением ставок по депозитам (19 июня Банк России опустил ключевую ставку до 14,25%).
На это также повлияли налоговые изменения, которые сделали расчеты наличными более выгодными для бизнеса. В результате российские банки в 2026 году испытывают очень большую нехватку свободных денег. По предварительной информации, дефицит ликвидности уже достиг примерно 2 трлн рублей.
В мае Центробанк РФ повысил прогноз дефицита ликвидности банков на 2026 год до 2,4-3,6 трлн рублей (до этого было 1,9-3 трлн рублей). Российские экономисты считают, что наличные в обращении вырастут на 1,5-2,1 трлн рублей.