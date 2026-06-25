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В Минске горел городской автобус МАЗ

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  • 25.06.2026, 12:57
В Минске горел городской автобус МАЗ

Видеофакт.

Вечером 24 июня на улице Чкалова в Минске горел автобус МАЗ. Очевидцы показали, как спасатели потушили огонь. Официальные службы ничего не сообщали, не случилось этого и утром следующего дня — о ЧП не проинформировали в МЧС. Ни в республиканской сводке, ни в столичной.

Узнать подробности удалось госагентству. Так, в «Минсктрансе» сообщили, что возгорание автобуса маршрута № 56 случилось около 22.48 на остановке «Гостиница «Спутник».

«Пострадавших нет. По факту произошедшего проводится разбирательство», — рассказали специалисты.

Отметим, автобусы МАЗ регулярно горят в России.

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