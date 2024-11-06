МАЗ снова загорелся в России

МАЗ снова загорелся в России3
- 6.11.2024, 15:31
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Пожар произошел в Кронштадте.
Белорусский автобус МАЗ опять загорелся в России. На этот раз пожар произошел в Кронштадте.
Очевидцы выложили фото и видео в соцсетях. Судя по видео, пожар начался в моторном отсеке, затем пламя охватило весь автобус. На одном из видео отчетливо виден номер автобуса — М961МО198. Это МАЗ-203, принадлежащий перевозчику «Третий парк».
Горящие МАЗы — нередкое явление в Санкт-Петербурге. В 2023 году в городе на время приостанавливали эксплуатацию автобусов МАЗ из-за частых возгораний.