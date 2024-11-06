закрыть
6 ноября 2024, среда, 17:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

МАЗ снова загорелся в России

3
  • 6.11.2024, 15:31
  • 1,814
МАЗ снова загорелся в России

Пожар произошел в Кронштадте.

Белорусский автобус МАЗ опять загорелся в России. На этот раз пожар произошел в Кронштадте.

Очевидцы выложили фото и видео в соцсетях. Судя по видео, пожар начался в моторном отсеке, затем пламя охватило весь автобус. На одном из видео отчетливо виден номер автобуса — М961МО198. Это МАЗ-203, принадлежащий перевозчику «Третий парк».

Горящие МАЗы — нередкое явление в Санкт-Петербурге. В 2023 году в городе на время приостанавливали эксплуатацию автобусов МАЗ из-за частых возгораний.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский