МАЗ снова загорелся в России 3 6.11.2024, 15:31

1,814

Пожар произошел в Кронштадте.

Белорусский автобус МАЗ опять загорелся в России. На этот раз пожар произошел в Кронштадте.

Очевидцы выложили фото и видео в соцсетях. Судя по видео, пожар начался в моторном отсеке, затем пламя охватило весь автобус. На одном из видео отчетливо виден номер автобуса — М961МО198. Это МАЗ-203, принадлежащий перевозчику «Третий парк».

Горящие МАЗы — нередкое явление в Санкт-Петербурге. В 2023 году в городе на время приостанавливали эксплуатацию автобусов МАЗ из-за частых возгораний.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com