Лукашенко решил прятаться в чужом домике Telegram-канал «Письма к дочери»

25.06.2026, 12:42

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Правитель не стал дожидаться конца срока.

Когда я тебе говорил прошлый раз, что кое-кто спрячется в домике, я даже не подумал, что он будет прятаться в чужом домике. А надо было мне подумать.

Потому что ведь действительно в чужом домике прятаться гораздо лучше, чем в своем. Во-первых, своего домика жалко. А, во-вторых, по чужому домику, может, еще и не прилетит. Опять же и у Мадяра будет в Беларуси не 500, а только 499 целей. Сплошной профит.

Шутка, конечно. Никуда кое-кто не прячется. У кое-кого просто давно заранее запланированный международный визит высочайшего геополитического значения, а не что вы там себе подумали.

Да и зачем ему прятаться? Гордые гаранты не прячутся. Гордых гарантов ультиматумами не испугаешь. Им есть чем на эти ультиматумы ответить, так что мало никому не покажется.

Поэтому на ультиматумы Зеленского про ретрансляторы кое-кто ответил, как пацан. Настоящий мужик. Сильный и уверенный в себе лидер. То есть, сам все сделал. Сам все отключил.

Причем не дожидаясь установленного ультиматумом недельного срока. И правильно, кстати, что не дожидаясь. А то, кто его знает, как эту неделю считать. Может, Зеленский вообще рабочую пятидневку имел в виду.

А теперь все. Ретрансляторы не работают, кое-кого дома не будет. И что ты Зеленский со мной сделаешь, а? Ретрансляторы, ретрансляторы. Какие ретрансляторы? Я никаких ретрансляторов не трогал. И получается, нету у тебя, гражданин Зеленский, методов против Саши Трипроцента.

Так что зря некоторые переживали, чтобы истекающего гаранта не втянули нечаянно в войну. Кое-кто сам не дурак, чтобы втягиваться. Конечно, репутация понесла определенный урон. Но любой истекающий гарант знает, что лучше репутации пострадать, чем шкурку потерять.

Тем более, у кое-кого есть его телевизоры. А телевизоры уже все объяснили. Что, во-первых, никто ретрансляторов не отключал.

Во-вторых, никаких ретрансляторов не было.

А, в-третьих, никто этих ретрансляторов (которых никогда не было) отключать не будет. Потому что кое-кого никакими ультиматумами не испугаешь. Он сам кого хочешь испугается.

Правда, когда президент Зеленский говорил о ретрансляторах, он еще упомянул про бензин с белорусских заводов для России. Никаких ультиматумов. Ни Боже мой. Просто так, к слову, вспомнил.

Но теперь же он может опять вспомнить. И уже не просто так, а с прозрачным намеком.

Потому что если ты один раз отключил ретрансляторы, то что тебе мешает отключить России бензин с Мозырского завода? Трудно бывает только первый раз, а дальше идет по накатанной.

Тем более, опять же у кое-кого есть телевизоры. А телевизоры всегда могут объяснить, что мы, во-первых, никакого бензина с Мозырского завода России не продавали. Во-вторых, что как продавали, так и продаем кому хотим. Главное, чтобы телевизорам не пришлось потом объяснять, что никакого Мозырского завода никогда не было.

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