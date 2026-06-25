Хроники безумия Аббас Галлямов

25.06.2026, 12:55

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Фото: Getty Images

Для Путина это политическая катастрофа.

Израильская авиакомпания El Al сообщает о приостановке рейсов в Москву из-за «развития событий в воздушном пространстве над Россией». Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на уведомления, полученные пассажирами. На сайте авиакомпании этой информации пока нет.

Израильская авиакомпания EL AL приостановила полеты в Москву из-за регулярных атак украинских беспилотников.

Вчитайтесь: ИЗРАИЛЬТЯНЕ БОЯТСЯ ЛЕТАТЬ В РОССИЮ. НЕ НАОБОРОТ!

Иногда нужно что-то внешнее, какой-то взгляд снаружи, чтобы понять, насколько абсурдно то, что творится у тебя дома. Для некоторых жителей России таковым взглядом станет тот факт, что, по мнению израильтян, в Москве теперь опаснее, чем в Тель-Авиве.

Для Путина это политическая катастрофа. Четверть века назад он пришел к власти, пообещав россиянам безопасность. Безопасность была главным содержанием его месседжа. Россияне были готовы терпеть все – авторитаризм, коррупцию, снижение уровня жизни – все ради безопасности.

Теперь они оказались в гораздо большей опасности, чем в 90-е.

Аббас Галлямов, «Фейсбук» .

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