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Главком ВСУ заявил об угрозе с территории Беларуси

  • 25.06.2026, 11:35
Главком ВСУ заявил об угрозе с территории Беларуси
Александр Сырский

Украина сформирует новые бригады.

Из-за угрозы нового наступления с территории Беларуси Украине придется формировать новые военные бригады. Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

По словам главнокомандующего ВСУ, Россия, не имея успеха на основных направлениях, может попытаться расширить фронт ещё на 160 километров за счёт северного направления.

Сырский подчеркнул, что простого увеличения численности уже существующих подразделений будет недостаточно — это не позволит эффективно удерживать более протяжённую линию обороны.

«Если фронт растёт вширь и вглубь, арифметика неумолима: нужны новые воинские части», — заявил главнокомандующий ВСУ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что Россия хочет еще сильнее втянуть Беларусь в войну.

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