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В воскресенье в Беларуси — до +37°С

  • 25.06.2026, 12:09
В воскресенье в Беларуси — до +37°С

В страну идет небывалая жара.

Появился прогноз погоды от Белгидромета на 26—28 июня. В пятницу только местами по северо-востоку — кратковременные дожди и грозы.

Ночью +8..+14°С, по западу +15..+17°С, максимальная днём от +21°С на востоке до +32°С на западе.

В субботу ожидается поступление горячих воздушных масс из Западной Европы; только в северо-восточных районах ощутится влияние малоактивного фронта.

При грозах ветер порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+17°С, максимальная днём составит от +21°С на северо-востоке до +33°С на западе.

В воскресенье ночью +13..+20°С, максимальная днём от +29°С на северо-востоке до +37°С на западе.

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