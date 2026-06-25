В воскресенье в Беларуси — до +37°С
- 25.06.2026, 12:09
В страну идет небывалая жара.
Появился прогноз погоды от Белгидромета на 26—28 июня. В пятницу только местами по северо-востоку — кратковременные дожди и грозы.
Ночью +8..+14°С, по западу +15..+17°С, максимальная днём от +21°С на востоке до +32°С на западе.
В субботу ожидается поступление горячих воздушных масс из Западной Европы; только в северо-восточных районах ощутится влияние малоактивного фронта.
При грозах ветер порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+17°С, максимальная днём составит от +21°С на северо-востоке до +33°С на западе.
В воскресенье ночью +13..+20°С, максимальная днём от +29°С на северо-востоке до +37°С на западе.