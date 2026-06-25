«Путин и Песков едут в Кремль на работу на «ешачках»3
- Телеграм-канал «Призрак экономики»
- 25.06.2026, 12:20
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Кто бы мог подумать, что до такого дойдет?
Пресса пишет, что мудрое геополитическое руководство нашей страны рассматривает вопрос о закупках бензина в Индии. То есть наша страна поставляет в Индию нефть, а обратно собирается закупать бензин. Шикарно. Кто бы мог подумать, что до такого дойдет?
Понятно, что это «временно» (т.е. до «Лебединого озера»). Поэтому, быть может, нашей стране как-то пока перебиться вообще без топлива?
Какие альтернативы? В поисках ответа мы обратились к литературной классике – «12 стульям» и нашли замечательное решение:
«А вот в Самарканде … все на ешаках ездют. Ешак три рубля стоит – дешевка. А подымает пудов десять!.. Маленький такой ешачок, даже удивительно!»
Вы представляете, Путин и Песков едут в Кремль на работу на «ешачках», растопырив ноги в стороны! Вот это будет победа!
Телеграм-канал «Призрак экономики»