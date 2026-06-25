«Я этих денег даже в руках не держал» 1 25.06.2026, 9:35

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Белорус стал поручителем и сломал свою жизнь.

Больше 20 лет назад минчанин Александр согласился помочь другу, которого знал долгие годы. По просьбе предпринимателя он открыл на свое имя фирму, а затем подписал поручительство по банковскому кредиту. Тогда все это казалось ему обычной формальностью и услугой для близкого человека. Однако спустя несколько месяцев друга арестовали и отправили в колонию, а Александр остался один на один с чужим долгом. Он потерял семью, квартиру, значительную часть доходов и до сих пор выплачивает кредит, денег от которого никогда не видел. Как так получилось, читайте в материале, пишет Onliner.

«Подруга познакомила с бизнесменом»

До всей этой истории жизнь Александра складывалась вполне обычно. Он с молодости работал с техникой и автомобилями, окончил институт по профильной специальности и всегда считал себя человеком труда. В начале 1990-х несколько лет провел на заработках в Германии, а затем вернулся в Беларусь на собственной машине — по тем временам это уже считалось серьезным достижением.

— Вообще, девяностые были совсем другим временем. Тогда за $50 можно было прожить месяц, а ту же машину можно было обменять на квартиру. Бизнес только появлялся, многие начинали что-то продавать, возить, открывать фирмы. Все строилось в основном на доверии и личных знакомствах.

Так вот, после моего возвращения одна знакомая познакомила меня с Валентином — начинающим бизнесменом, который занимался поставками оргтехники. Это были самые первые компьютеры, которые только начали массово появляться у нас. Помню, продавали еще 386-е модели, факсы, ксероксы.

Первое впечатление Валентин производил хорошее: общительный, энергичный, всегда в движении, постоянно с какими-то идеями и проектами. Он умел находить общий язык с людьми, был веселым, компанейским человеком. Вокруг него всегда кто-то крутился, постоянно шли какие-то дела, переговоры, поставки. Было видно, что человек умеет зарабатывать деньги и чувствует себя уверенно.

Он предложил мне работать водителем на своей машине. Я согласился.

Сначала нас связывала только работа, но постепенно отношения стали гораздо более близкими. Мы общались семьями, вместе отмечали дни рождения и праздники.

Конечно, я видел, что Валентин был не без недостатков: мог выпить, любил казино, иногда ввязывался в сомнительные истории. Но тогда мне казалось, что это просто особенности характера успешного бизнесмена из девяностых. Ничего такого, что заставило бы перестать доверять ему, я не замечал.

«Он предложил открыть фирму на мое имя и стать поручителем»

Так прошли почти два десятилетия. За это время Александр обзавелся семьей, женился, у него родился сын. Валентин тоже не стоял на месте. Его бизнес постоянно менялся: после оргтехники были продукты питания и другие направления.

— За все это время у меня ни разу не возникло мысли, что однажды именно это знакомство полностью разрушит мою жизнь.

Переломный момент произошел примерно в 2013 году. К тому моменту мы с Валентином знали друг друга больше 20 лет. Поэтому, когда он попросил меня открыть на свое имя фирму, ничего подозрительного в этом я не увидел.

Он объяснил все просто: нужна еще одна компания для работы. Что именно через нее будут делать, я особо не расспрашивал. Да и, честно говоря, никогда не лез в его бизнес. У каждого была своя работа. Я занимался своими делами, он — своими. За 20 лет он ни разу меня не подводил, поэтому причин не доверять ему у меня не было.

Фирму зарегистрировали на меня. Формально я числился директором, но фактически никакими процессами не управлял. Насколько я понимаю, всеми счетами, документами и бухгалтерией занимались Валентин и бухгалтер. Я туда практически не вмешивался.

Через какое-то время я решил, что фирму пора закрывать. Сказал об этом Валентину. Он ответил, что закрыть компанию не так просто, как открыть, и сначала нужно решить еще один вопрос.

Тогда и появилась история с поручительством.

Помню, он позвонил мне и попросил приехать в банк. Когда я приехал, документы уже были готовы. Мне объяснили, что нужно подписать поручительство по кредиту для его фирмы. Сразу скажу: идея мне не понравилась. Я не хотел становиться поручителем и брать на себя чужие обязательства.

Но Валентин убеждал, что это обычная формальность. Говорил, что без этого банк не выдаст кредит, а затем уже можно будет спокойно закрыть фирму, оформленную на меня. Никаких проблем, по его словам, возникнуть не могло.

Я много раз задавал себе вопрос, почему тогда не отказался. Наверное, потому что передо мной был не случайный человек. Это был друг, которого я знал много лет, человек, с которым мы работали бок о бок почти половину жизни. Поэтому я просто взял ручку и поставил подпись.

«Друга посадили, а долги перешли ко мне»

Позже Александр узнал, что подписал поручительство по кредиту на сумму 195 млн неденоминированных белорусских рублей (примерно $22—23 тыс.). Согласно договору, деньги предоставлялись фирме Валентина в виде овердрафта сроком на один год — до января 2014-го.

При этом ответственность поручителя не ограничивалась только суммой кредита. В документе было указано, что в случае проблем с выплатами Александр отвечает перед банком практически наравне с заемщиком — за основной долг, проценты, комиссии и возможные штрафные санкции.

— После того как я подписал поручительство, какое-то время ничего не происходило. Фирму, которую открывали на меня, в итоге закрыли. Я подумал, что на этом вся история закончилась. Работал дальше, занимался своими делами.

Правда, вскоре Валентин сказал, что я ему больше не нужен, и уволил меня. Но тут я даже особо не расстроился. Я давно хотел вернуться к работе с автомобилями, поэтому практически сразу устроился мастером на СТО. Если честно, тогда мне даже казалось, что все складывается к лучшему.

Но буквально через пару месяцев начались неприятности.

Мне рассказывали, что в офис к Валентину пришли силовики. Настоящее «маски-шоу» — с обысками, проверками и всем остальным. Я к тому моменту там уже не работал, поэтому напрямую меня это не коснулось. Но потом начали вызывать в Следственный комитет, допрашивали, задавали вопросы. Позже я еще и в суде выступал свидетелем.

Что именно они там делали, я до сих пор толком не знаю. Говорили про какие-то схемы с обналичиванием денег, но я в эти дела никогда не лез. У меня была своя работа: отвезти, привезти, что-то доставить. В бухгалтерию и финансы я не вмешивался.

В итоге Валентину дали 6 лет колонии. Еще несколько человек тоже получили реальные сроки. Помню, тогда я подумал: хорошо, что меня уже не было в этой компании и эта история обошла меня стороной. Как оказалось, ошибался.

Спустя какое-то время мне пришла повестка в суд. В банк явился представитель с какими-то расчетами и документами. Меня спросили только одно: подписывал поручительство? Я ответил, что подписывал. Тогда я впервые понял, что кредит, который брал Валентин, теперь хотят взыскать с меня.

«В итоге сумма долга выросла в два раза»

— Когда мне озвучили сумму, я был в шоке. Сам кредит был на 195 млн рублей — тогда это было больше $20 тыс. Но, пока шли следствие, суды и все эти разбирательства, банк продолжал начислять проценты. В итоге сумма выросла примерно до 258 млн рублей.

Самое обидное было даже не это. Я этих денег в руках никогда не держал, не пользовался ими, ничего на них не покупал, никакой выгоды не получил. Кредит брал не я, бизнес был не мой, но по документам выходило, что отвечать теперь должен именно я.

Я пытался понять, как это вообще возможно.

Счета фирмы были арестованы, человек, который брал кредит, сидел в тюрьме. Банку это было известно. Откуда в такой ситуации могли взяться деньги на выплаты? Но это никого не интересовало.

Помню свое состояние в тот момент: просто шок. Мне казалось, что такую сумму я не заработаю за всю жизнь. Я вышел из суда и не понимал, что делать дальше.

В голове была только одна мысль: как вообще жить с таким долгом?

Практически сразу начали вводить ограничения. Мне запретили выезд за границу, потом появились проблемы с охотничьим билетом, начали приходить письма от судебных исполнителей. На работу пришло постановление удерживать часть зарплаты. И тогда я впервые понял, что эта история не закончится ни через месяц, ни через год — она растянется на десятилетия.

Потом появились судебные исполнители. Они приходили домой, описывали имущество. Помню, как составляли списки: стиральная машина, мебель, какие-то бытовые вещи. Что-то потом приходилось выкупать обратно.

Параллельно начались проблемы в семье. Жена тоже оказалась втянута во всю эту историю. Арестовывали банковские карточки, приходили письма, постоянно были какие-то проверки и ограничения. Она нервничала не меньше моего. Я ее понимаю: молодой семье и без того тяжело, а тут внезапно оказывается, что муж должен огромные деньги.

Несколько лет мы еще пытались сохранить отношения. Несмотря на долги и постоянный стресс, продолжали жить вместе и воспитывать сына. Однако в итоге брак не выдержал испытания — через несколько лет мы все-таки развелись. Я не могу сказать, что виноват только долг, но, если бы этой истории не было, уверен, моя жизнь сложилась бы совсем по-другому. И семья, скорее всего, тоже сохранилась бы.

Я и сам тогда жил как в тумане: постоянные суды, бумаги, исполнительные производства. Начались проблемы со здоровьем. Сердце стало пошаливать, появилась бессонница. Помню, пил успокоительные. Ночью лежишь и думаешь: как вообще из этого выбраться?

Самое неприятное было на работе. Когда приходит бумага об удержании половины зарплаты, люди начинают задавать вопросы. Кто-то смотрит косо, кто-то думает, что ты мошенник или еще что-то натворил. Приходилось каждому объяснять, что произошло на самом деле.

«Он вышел из тюрьмы и обещал все вернуть»

— Когда Валентин вышел из тюрьмы, я, честно говоря, обрадовался. Думал: ну наконец-то человек на свободе, теперь начнет разбираться со своими долгами и выполнит обещания. Он сам мне позвонил, сказал, что хочет встретиться. Мы встретились, поговорили. Он уверял, что все понимает и обязательно рассчитается. Говорил: «Не переживай, я все верну».

Мы встречались еще несколько раз. Я приезжал к нему домой в Ждановичи. Сидели, разговаривали, пили чай. Он снова обещал, что все наладится и что мне не о чем переживать. Но время шло, а ничего не менялось. Когда я спрашивал про деньги, ответ всегда был один и тот же: денег нет.

При этом я видел, что живет он совсем не как человек без денег. Его двухэтажный дом никуда не делся, а потом он и вовсе пригласил меня на свою свадьбу. Я до сих пор не знаю, как к этому относиться. Человек знает, что из-за него я больше 10 лет выплачиваю чужой кредит, знает, что он должен мне деньги, знает, в каком положении я нахожусь, но при этом устраивает свадьбу в ресторане за городом и зовет меня в гости.

Наверное, именно тогда до меня окончательно дошло, что все обещания так и останутся обещаниями.

Я не устраивал скандалов и не пытался с ним ругаться: такой уж я человек. После всего этого наше общение постепенно сошло на нет. Последние несколько лет мы вообще не разговариваем. Что бы я сказал ему сейчас? Наверное, уже ничего. Все слова были давно сказаны. Да и изменить они уже ничего не смогут.

Научился жить без денег

Сейчас Александр получает примерно 900 рублей в месяц, из которых около 450 сразу уходит в счет долга. В прошлые годы суммы менялись вместе с работой и зарплатой, но принцип оставался тем же: значительная часть заработка автоматически списывалась по исполнительному производству. По словам мужчины, ему пришлось научиться жить максимально экономно.

— Со временем я просто научился жить без денег. Получаешь зарплату — половину сразу забирают. Одежду какую-то купить, куда-то съездить, что-то отложить — об этом речи уже не было. Хорошо, что помогали родственники. Иногда отец привозил продукты, иногда кто-то давал денег в долг. Без этого было бы совсем тяжело.

С квартирой получилась отдельная история. Когда все это началось — долги, суды, исполнительные производства, — я уже плохо соображал. И вот тогда жена предложила переоформить квартиру на ее мать: мол, так будет спокойнее. У тещи другая фамилия, к моим долгам она отношения не имеет — значит, квартиру никто не тронет. В тот момент это показалось мне разумным решением. Я согласился и оформил дарственную.

Тогда я был уверен, что квартира остается в семье, тем более в договоре прописали мое пожизненное право проживания. Я думал: ну какая разница, на кого оформлены документы, если все свои люди. А потом прошло несколько лет, и, как я уже говорил, мы с женой развелись.

И тут я вдруг понял, что квартира мне больше не принадлежит. Самое обидное, что делалось все это ради семьи, а в итоге получилось так, что я остался и с долгом, и без квартиры. Сейчас мы живем в той же трехкомнатной квартире: я, бывшая жена и сын. Разъехаться возможности нет. Каждый живет своей жизнью, общаюсь я только с сыном.

«Самая дорогая подпись в моей жизни»

— С той подписи прошло больше 10 лет, а последствия я разгребаю до сих пор. Долг почти выплатил, сейчас осталось около 12,8 тыс. рублей. Когда вспоминаю, сколько уже удержали за все эти годы, становится страшно. Но выбора нет, плачу дальше.

Ограничения тоже никуда не делись. Недавно мне отключили мобильную связь и интернет. Для кого-то это может показаться мелочью, но, когда у тебя сын-подросток, это становится проблемой. У него учеба, друзья, обычная жизнь, да и мне самому связь нужна по работе.

Периодически пытаются ограничить водительские права. Каждый раз приходится приносить справки с работы и доказывать, что без машины я просто не смогу зарабатывать.

За эти годы я многое переосмыслил. Конечно, часто задавал себе вопрос, почему тогда не отказался, почему не сказал твердое «нет» прямо в банке. Наверное, потому что доверял человеку.

Если бы меня сейчас спросили, какой главный урок я вынес из этой истории, я бы ответил просто: никогда не становитесь поручителем, если не готовы сами выплачивать этот долг. Не важно, кто просит: родственник, друг детства или человек, которого вы знаете 20 лет.

И еще я бы посоветовал не давать в долг больше, чем вы готовы потерять.

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