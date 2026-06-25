Пять подержанных автомобилей, заслуживающих внимания 25.06.2026, 10:11

Они надежны даже спустя годы.

Покупка автомобиля на вторичном рынке – это настоящая лотерея. Чтобы найти хорошую подержанную машину, придется не только тщательно проверить выбранный вариант, но и убедиться, что данная модель доказала свою надежность, имеет разветвленную сеть сервисных центров и не обременяет владельца заоблачными расходами на обслуживание.

В конце концов, истинная ценность подержанного автомобиля заключается не только в том, чтобы получить больше за меньшие деньги, но и в возможности пользоваться транспортным средством без лишних хлопот. Именно поэтому издание Car and Bike собрало пять моделей, доступных на вторичном рынке, которые вас не подведут.

Honda Jazz

Honda Jazz всегда имела преданную армию поклонников. Она предлагает проверенную временем надежность в сочетании с удивительно просторным салоном и качественной отделкой интерьера. Приобретая эту модель, вы получаете 1,2-литровый двигатель Honda i-VTEC, который славится своей долговечностью и плавной работой. Кроме того, Honda заявляет, что ее бензиновые автомобили, выпущенные с 2009 года, совместимы с топливом E20, что является еще одной причиной, почему подержанный Jazz может стать отличной первой машиной.

Toyota Innova

Каждый раз, когда речь заходит о надежности, неизбежно всплывает Toyota Innova. Для этой модели пробег в 100-200 тысяч километров часто считается обычным делом. При надлежащем уходе ее дизельный двигатель способен безотказно служить годами. Именно поэтому покупатели на вторичном рынке обычно меньше обращают внимание на большие цифры на одометре Innova, чем это было бы в случае со многими другими автомобилями.

Причина, по которой она занимает лишь четвертое место в этом списке, кроется не в ее характеристиках, а в цене. Даже среди подержанных автомобилей Innova исключительно хорошо сохраняет свою перепродажную стоимость, а это означает, что ухоженные экземпляры редко стоят дешево. Тем не менее ее выносливый дизельный двигатель, просторный салон, превосходный уровень комфорта и репутация Toyota как надежного бренда делают ее крайне желанной покупкой.

Maruti Suzuki Baleno

Baleno – один из самых продаваемых хэтчбеков. На рынке подержанных автомобилей низкая стоимость обслуживания, надежный двигатель и легкодоступные запчасти делают эту модель безопасным выбором для покупателей, которые ищут стабильность в движении и душевное спокойствие.

Салон автомобиля достаточно просторный, комфорт во время езды впечатляет, а дизайн до сих пор выглядит вполне современно. На вторичном рынке вам даже может встретиться версия Baleno RS, оснащенная 1,0-литровым турбобензиновым двигателем Boosterjet. На некоторых рынках также доступны более старые дизельные варианты. Впрочем, даже стандартный 1,2-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель остается популярным благодаря своей сбалансированности, топливной экономичности и надежности.

Maruti Suzuki Swift

Maruti Suzuki Swift на протяжении многих лет удерживал позиции в числе лидеров продаж, и на то есть веские причины. Широкая сеть сервисных центров, надежные двигатели, превосходная топливная экономичность, легкость в управлении и низкие эксплуатационные расходы всегда были его главными преимуществами. Компактные размеры позволяют без труда маневрировать в городских пробках, пока двигатель работает тихо и плавно. На рынке можно легко найти бензиновые и газовые (CNG) версии, а если повезет – то вам встретится даже ухоженный дизельный Swift.

Honda City

Honda City остается одним из лучших подержанных автомобилей, которые только можно приобрести. Она отличается надежностью, комфортом, надежной сервисной поддержкой и проверенным временем опытом владения. Даже более старые модели до сих пор выглядят на дороге престижно и стильно, а не просто как устаревший хлам с пробегом

Ее главным преимуществом всегда был 1,5-литровый двигатель i-VTEC, известный своей плавностью, способностью легко работать на высоких оборотах и долговечностью в эксплуатации. Комфорт во время поездки также остается одной из сильнейших сторон модели в своем сегменте.

Как и в случае с другими автомобилями этой марки, многие старые модели City совместимы с топливом E20, что обеспечивает дополнительную уверенность на фоне изменения топливных стандартов. Именно поэтому Honda City и сегодня возглавляет списки пожеланий многих покупателей подержанных автомобилей.

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