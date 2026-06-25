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Politico: Споры с Трампом улучшили отношения между Мелони и Макроном

  • 25.06.2026, 10:18
Politico: Споры с Трампом улучшили отношения между Мелони и Макроном

Разногласия будут урегулированы на саммите.

Еще до вступления в должность премьер-министр Италии Джорджия Мелони часто вступала в споры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Однако теперь президент США Дональд Трамп помогает им примириться и улучшить «токсичные отношения», пишет Politico.

На протяжении многих лет отношения между Макроном и Мелони были напряженными, и между ними возникали споры по многим вопросам — от миграции до права на аборты и убийства активиста ультраправых в начале этого года во Франции.

«Вскоре после избрания Мелони в 2022 году Макрон пытался наладить отношения с итальянским лидером, но Мелони не проявила особого интереса», — отметил один из бывших высокопоставленных французских чиновников.

Во время встречи 25 июня в Антибе на Французской Ривьере, которая станет их первым — и, вероятно, последним — двусторонним саммитом, Мелони и Макрон наконец достигнут политического согласия и будут готовы подписать ряд соглашений по вопросам, охватывающим широкий круг тем — от атомной энергетики до аэрокосмической отрасли, отмечает издание.

Как пишет Politico, Мелони еще в январе уделяла приоритетное внимание двусторонним отношениям с Германией. Игнорируя Францию, она вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем воспользовалась саммитом в Риме, чтобы представить себя лидерами, способными стать для ЕС «мостом» к Трампу.

С момента начала войны против Ирана Мелони стала придерживаться более конфронтационного подхода к Трампу, и на прошлой неделе их отношения переросли в громкий и крайне личный спор. По аналогии с проевропейской позицией Макрона, премьер-министр, похоже, склонна дистанцироваться от США.

Мелони заявила, что Трамп выдумал историю о том, будто она просила сфотографироваться вместе с ним

На запланированном саммите в Антибе 25 июня почти 20 министров из Италии и Франции в сопровождении ведущих бизнес-лидеров отметят франко-итальянское перемирие, заключив около десятка двусторонних соглашений, отмечает издание.

«Что касается Трампа, то я считаю, что последние события могут еще больше способствовать проведению плодотворного саммита между Францией и Италией в Антибе», — заявил Сандро Гози, европейский депутат от партии «Возрождение» Макрона.

Он обвинил Мелони в том, что она до сих пор оставалась «вассалом» Трампа и что она «настроена против Франции».

«Недавний спор между Мелони и Трампом, несомненно, дает французским и итальянским лидерам возможность сблизиться», — заявил бывший чиновник на условиях анонимности.

Как пишет Politico, франко-итальянский саммит, который состоится в четверг и станет первым с 2020 года, призван наладить испорченные отношения между Мелони и Макроном незадолго до истечения срока полномочий французского президента. Однако невозможно не заметить напряженность в отношениях между этими двумя лидерами, отмечает издание.

Когда Мелони была в оппозиции, она постоянно критиковала Макрона, даже обвиняя его в том, что он «украл» у Италии суверенитет над вершиной Монблан, а также в неоколониализме в Африке. Мелони и ее партия проголосовали против франкоитальянского Квириналского договора 2021 года, который был подписан Макроном и бывшим премьер-министром Италии Марио Драги и закладывал основу для двусторонних отношений между Парижем и Римом. Когда Мелони пришла к власти в 2022 году, отношения с Макроном оставались напряженными.

Мелони и Макрон постоянно вступали в споры и не смогли наладить столь плодотворные двусторонние отношения, как между Францией и Германией, хотя именно это и было целью Квириналского договора. Тем не менее на министерском уровне франко-итальянское сотрудничество укрепилось, и Мелони и Макрон объединили усилия по таким ключевым приоритетам, как поддержка Украины и обеспечение проходимости Ормузского пролива, отмечает Politico.

Хотя соглашение предусматривало проведение межправительственных саммитов раз в год, Франции и Италии понадобилось пять лет, чтобы наконец организовать такую встречу, пусть и не без задержек в последнюю минуту и смены места проведения.

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