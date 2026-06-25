В Беларуси становится меньше больниц и поликлиник 2 25.06.2026, 11:02

Неутешительная статистика.

За 20 лет в Беларуси стало на 29 больниц меньше – вместо них открывались поликлиники. Однако в последние два года количество амбулаторий также начало сокращаться, пишет сайт «Белорусы и рынок».

К концу 2025 года, по данным Белстата, в стране насчитывалось 2,66 тыс. амбулаторно-поликлинических организаций и 97 больниц. Это соответственно на 36 и 2 единицы меньше, чем было годом ранее.

Власти Беларуси последние 20 лет ведут политику сокращения числа больниц и коек в них, одновременно увеличивая количество амбулаторных учреждений. С 2008 года в чистом остатке закрыто 29 больниц. Наибольшее сокращение пережила Могилевская область, где исчезло 43% учреждений.

В то же время количество поликлиник действительно постепенно росло – оно достигло пика в 2023 году, увеличившись за 10 лет на почти 400 учреждений.

Однако два последних года эта динамика обернулась вспять и начался спад. Всего в больницах страны насчитывается 10,4 тыс. коек – за десять лет их стало на 861 меньше.

В регионах количество коек, приходящихся на человека, выше, чем в столице. Лидером является Гомельская область - 83,7 койки на каждые 10 тыс. жителей. Тогда как в Минске – 78 коек. Хотя, очевидно, что территориальная доступность этих коек для минчан выше.

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