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По Лукашенко легко ударить из «подбрюшья»

  • Алексей Кущ
  • 25.06.2026, 9:41
  • 1,306
По Лукашенко легко ударить из «подбрюшья»

Станет ли Мозырь «точкой сборки» нового проекта?

Не претендуя на военную аналитику.

Анализ с точки зрения географии или мысли вслух.

На самом деле, наступление, со стороны Беларуси на правобережную часть Украины крайне затруднительно вследствие наличия такого препятствия, как река Припять. Которая с запада и до самого Днепра отрезает Беларусь от Украины, параллельно формируя условное «южное подбрюшье Беларуси», которое отрезано Припятью от основной части данного государства.

А там еще и продолжение на запад в виде Днепро-Бугского канала до Бреста на Западном Буге, то есть до Польши.

Мостов там немного, а глубина Припяти — до 2 метров. Правый берег Припяти (тот, что в сторону Украины, на юге) — высокий, холмистый. Он доминирует над низкой поймой левого берега реки (того, что в сторону основной части Беларуси, на север).

Плюс фактор болот и лесов.

Само «припятское подбрюшье» в случае уничтожения мостов и начала боев отсекается от основной части Беларуси вместе с Мозырем.

Мозырь, кстати, расположен преимущественно на правом, высоком берегу реки Припять. В данном городе размещен и крупнейший НПЗ.

То есть, гипотетическое наступление со стороны Беларуси географически крайне осложнено — вся военная логистика в таком случае будет идти через реку Припять (исключение — опять же гипотетическое наступление Беларуси на Черниговщину, но оно не имеет военного смысла).

Зато в случае боев, в рамках умозрительного моделирования ситуации, Беларусь прогнозируемо теряет «припятское подбрюшье» и сам Мозырь («мозырьский припятский южный выступ»). Любая контратака для Беларуси тут будет идти через реку Припять, с низкого пойменного левого берега на высокий, правый.

Кстати, Мозырь расположен на гряде и доминирует над территорией, которая тянется к северу от Припяти. Гипотетические бои за Мозырь, таким образом, будут сложнее, чем за Суджу.

Кстати, Мозырь — город со 100 000 жителей, а в Судже было примерно 15-20 тысяч.

Станет ли Мозырь «точкой сборки» нового оппозиционного проекта? Узнаем в ближайшее время.

И не спрашивайте у меня, «а как же прошло наступление со стороны Беларуси в 2022 году через реку Припять?».

Ответа на такой вопрос у меня нет.

Алексей Кущ, «Фейсбук»

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