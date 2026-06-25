США после открытия Ормузского пролива могут лишить Россию миллиардов долларов 25.06.2026, 10:08

Интересное заявление Марко Рубио.

Соединенные Штаты могут перестать продлевать лицензию на продажу санкционной российской нефти, так как поставки энергоресурсов на мировой рынок из Персидского залива возобновились. Такое заявление сделал американский госсекретарь Марко Рубио.

Рубио подчеркнул, что окончательное решение о том, продлевать или нет лицензию на продажу российской нефти, находящейся под санкциями, примет президент США Дональд Трамп. В Белом доме сейчас обсуждают такую возможность. Трамп разрешил продавать санкционную российскую нефть в марте 2026 года в качестве одной из мер по стабилизации мирового энергетического рынка.

28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана, в результате чего иранская армия перекрыла Ормузский пролив, и мировой рынок потерял 20% нефти (из стран Персидского залива).

В июне США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании и теперь должны в течение 60 дней согласовать окончательное мирное соглашение. После подписания меморандума о взаимопонимании Иран разблокировал Ормузский пролив, а США сняли блокаду с иранских портов.

Благодаря этому возобновилось свободное судоходство через Ормузский пролив, на рынок хлынула дополнительная нефть.

После открытия Ормузского пролива нефть стремительно дешевеет, ее запасы растут, поэтому нет причин для продления лицензий со стороны США на продажу российской нефти. Нефть сорта Brent уже стоит 76,3 доллара за баррель, а нефть сорта West Texas Intermediate – 72,67 доллара за баррель.

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