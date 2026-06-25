В Севастополе внезапно исчез свет 2 25.06.2026, 9:46

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Оккупанты заявили об угрозе для всей системы.

В Севастополе внезапно выключили свет – без графика и без предупреждения для жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram назначенного оккупантами так называемого губернатора города Михаила Развожаева.

Почему выключили свет

По словам Развожаева, ограничения ввели из-за перегрузки электросетей за пределами региона.

«По команде диспетчера Черноморского РГУ (филиал АО «СО ЕЭС») в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения», - написал Развожаев.

Цель - якобы не допустить аварии во всей энергосистеме.

Графика отключений нет

Расписание отключений по адресам пока неизвестно.

«Как только он появится- его опубликуют в канале «Севастопольэнерго», - сообщил Развожаев.

Жителей призвали не включать мощные электроприборы.

Между тем после ночного авиаудара по Крыму в нескольких районах полуострова раздались громкие взрывы.

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