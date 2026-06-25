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«С ребенком у нас началась прайм-эра в путешествиях»

  • 25.06.2026, 9:59
«С ребенком у нас началась прайм-эра в путешествиях»

Белорусы спорят, стоит ли брать детей на отдых.

Недавно Threads взбудоражил провокационный пост о том, зачем тащить с собой ребенка в отпуск, если ему 1—3 года и «он все равно ничего не запомнит». Дискуссия развернулась на 1000+ комментариев. Защитники отдыха с детьми объясняют, что их «не оставишь в камере хранения», «не положишь в банковскую ячейку», да и вообще с ними веселее, чем без них. Противников колясочно-памперсных путешествий тоже оказалось достаточно. Самые смелые оставляют малышей на бабушек и бывших мужей и беззаботно наслаждаются отпуском в формате 18+, пишет Onliner.

«В отпуске с детьми ты превращаешься в обслуживающий персонал»

Первая героиня — известный белорусский блогер Ксения Ивашко. У нее четверо детей: старшей дочке 16, средним детям 9 и 7 лет, а младшему сыну — 5. Белоруска открыто рассказывает о том, что у ее детей разные отцы — их трое.

Два года назад Ксения снова вышла замуж, но общих детей с мужем пока не завела. В новых отношениях блогер часто выбирается в отпуск «в бездетном формате» и этого абсолютно не стесняется. С такой же легкостью она может улететь на море с подругами, а детям иногда говорит об этом постфактум.

— Я блогер и часто езжу на какие-то съемки, поэтому могу сказать: «Вы на выходных едете к папе, а я буду работать». Потом они могут увидеть фото в Instagram, что я на море. Ну ничего: я объясняю, что ездила контент поснимать. Я не считаю, что вообще должна что-то кому-то объяснять. Если я хочу отдохнуть, чувствую, что устала, я просто беру и лечу в отпуск, без чувства вины.

Но так было далеко не всегда. Когда-то Ксения была убеждена, что в отпуск нужно ездить только с детьми и никак иначе.

— Нас так воспитывало общество, что детям нужно «давать самое лучшее» — каждый год ездить на оздоровление, «показывать море». Я искренне думала, что делаю что-то для них потрясающее, когда их туда везу, но сама толком отдохнуть не могла.

Ксения рассказывает, что больших финансовых возможностей во время первых декретов у нее не было. В первый раз в семейный отпуск они выбрались на Черное море, когда старшей дочери было лет 7, а младшей — годик. Воспоминания скомканные: ничего хорошего из этой поездки не вышло, уверяет белоруска.

— Младшая дочка была очень маленькая, и ей было очень жарко и некомфортно на пляже, постоянно нужно было ее куда-то прятать в холодочек, чтобы она могла поспать, просто так в коляске уснуть не могла. А в годик у детей строгий режим: она плюс-минус в одно и то же время должна спать и есть. Старшей дочке при этом нужно было то конфетки купить, то кукурузу, потом на горки, потом еще куда-то. Она постоянно была недовольна, когда мы отвлекались на младшую. Ты разрываешься между двумя детьми, а сам вообще никак не отдыхаешь, постоянно находишься в стрессе. Из той поездки помню только чувство вины, что дочка маленькая, а я ее вытащила из режима, из комфортного для нее климата.

После этого поездки с детьми, конечно же, повторялись. Они уже не были такими сложными, как первая, но удовольствия Ксения все равно не получала, при том что бюджет путешествий в большом составе всегда был приличным.

— Очень хорошо помню нашу поездку в Египет, когда старшей дочке 13 лет исполнялось, и я решила, что мы в отпуске отметим ее день рождения. Младшего, которому был год, я при этом предусмотрительно оставила дома с папой. И что вы думаете? Старшая уже таким типичным подростком становилась и весь отдых просидела под кондиционером! Ей было постоянно жарко, у нее садился телефон, ничего не было интересно, все бесило и раздражало. Потом она еще вспоминала: «Как классно мы слетали на море, когда еще полетим?» А я говорю: «Никогда больше!»

В тот же отдых младшие дети между собой постоянно ругались, один потеряет панаму, другой что-то заберет у третьего. Кто-то хочет спать, кто-то кататься на горках — в общем, это очень и очень сложно. К отдыху с детьми надо обязательно готовиться, и все равно ты никогда не будешь к этому готов. А еще ты должен понимать, что, когда летишь с детьми, будешь кем угодно: воспитателем, вожатым, надзирателем, миротворцем, обслуживающим персоналом, но только не человеком, которые заслужил спокойного отдыха.

Перелеты с детьми Ксения вообще вспоминает с ужасом. Особенно запомнился блогеру полет в Эмираты, когда один из сыновей решил спрятаться в самолете.

— Он у меня Рак по знаку зодиака, может на что-то обидеться и никому об этом не сказать. Летели мы тогда с няней, я спокойно уснула. Просыпаюсь: а Арсения нигде нет. Вот вообще нигде! И у меня истерика, я начинаю его искать по всему самолету. Еще накануне я посмотрела фильм, как девочку похитили в самолете, было очень страшно. Искали мы Арсения всем самолетом, а он, оказывается, спрятался у стюардесс за шторкой и тихонько сидел.

Или вот, помню, летим из Египта, а Арсению так закладывало уши, что он просто орал весь полет. И мне так было жалко всех людей вокруг, но я никак не могла на это повлиять. Себя тоже было жалко, потому что мы были очень уставшие, рейс тогда переносили, и полет сложный — 6 часов. И не было даже 10 минут, чтобы он не орал.

Но самое страшное, рассказывает Ксения, это когда кто-то из детей в путешествии заболевает.

— В том же Дубае, куда я летела с няней и 4 детьми, мы планировали провести месяц. Но что-то я забыла про страховку тогда, мы ее не оформили… Приехали, а Яну стало плохо, поднималась температура. Это были бессонные ночи и у меня, и у няни. Ездили в больницу, заплатили какие-то огромные деньги за базовый осмотр педиатра… И через 4 дня вернулись в Беларусь, потому что я очень сильно переживала, а вдруг что-то серьезное случится. У ребенка был очень сильный кашель.

Неприятных эпизодов в поездках с детьми накопилось столько, что Ксения решила: в полном составе путешествий больше не будет. Свой первый «эгоистичный отпуск» вспоминает с улыбкой: они с подругой оставили детей на мужей и отправились в Турцию.

— И это был такой кайф! Я подумала: господи, вот детям же все равно, они вообще этого не ценят. Для них это не что-то «вау» — слетать на море. Это все равно что съездить в парк Челюскинцев или куда-то в бассейн за городом. Не то что для нас, людей, которые на море попали только во взрослом возрасте…

Сейчас Ксения без зазрения совести отдыхает и с подругами, и вдвоем с мужем. Зимой с супругом они слетали в Египет, а несколько недель назад вернулись из Вьетнама. Вообще ездить за границу получается несколько раз в год. Иногда героиня может взять кого-то из детей, например в прошлом году летала со старшей дочерью в Турцию — и это был совершенно другой отдых.

— Она, наверное, более осознанной уже стала, начала понимать, что на море мама тратит деньги, что мама много работала, чтобы позволить такую поездку. И вот сейчас мы с ней прекрасно вдвоем съездили. А вообще обычно дети с папами. Я же в разводе, у моих детей, получается, несколько папочек, и с ними есть согласованный график, который четко соблюдается, без всяких конфликтов. Я уезжаю, а дети отлично проводят время. Средняя дочка в этом году едет в лагерь, она прям счастлива, ей гораздо больше нравится в лагере, чем на море.

Вообще, по мнению Ксении, если выбираться с детьми на море, то по возможности на месяц и больше. От коротких поездок на 7—10 дней больше вреда, чем пользы, убеждена мама.

— Нужно пройти акклиматизацию и наладить режим, чтобы ребенок комфортно себя чувствовал на море. Это недели две минимум, а я обычно летаю на неделю. Больше не могу себе позволить, да и мне самой хочется домой. Поэтому я считаю, что здесь не должно быть никакого чувства вины. У детей дома свой режим налажен, свои «развивашки», какие-то активности, и это очень здорово. Подрастут, начнут ценность путешествий ощущать, тогда и можно их куда-то возить.

А если для них что водопад, что лужа возле дома одинаковый интерес вызывают (лужа даже интереснее), то и не надо таскать их по аэропортам.

А еще, по мнению Ксении, отпуск без детей очень важен для того, чтобы сохранить отношения в браке.

— Сколько семей рушится из-за появления детей, потому что это уже не отношения между мужем и женой, а отношения мамы и папы… Что касается нас с мужем, мы сейчас стараемся качественно проводить время друг с другом — это очень важно. У меня есть время с моими детьми — мы ездим в парк, в бассейн, на самокатах гуляем. И есть время, которое мы проводим с мужем. Тут нужно уметь расставить границы с детьми. «Почему вы нас не взяли?» — «Потому что мы захотели побыть вдвоем — и все».

«С ребенком у нас началась прайм-эра в путешествиях»

У Светланы гораздо более скромный опыт в материнстве: ребенок один, ему 10 лет. Но он уже неплохо посмотрел мир: 20+ стран в копилке, а поездок гораздо больше.

— За 10 лет у нас c мужем все еще не было ни одного путешествия в формате «вдвоем». С друзьями мы часто обсуждали эту тему, что неплохо было бы вырваться куда-то без ребенка, но, когда доходит дело до планирования, мы отбрасываем эту идею… Нам до сих пор сложно представить, что мы будем купаться где-то в океане, покупать итальянское мороженое, своими глазами увидим тупиков и гейзеры в Исландии, а ребенок в это время будет сидеть у бабушки? Нет, я не могу лишить его всех этих эмоций. На какую-то короткую романтическую поездку в Париж вдвоем решились бы, но пока не сложилось.

До рождения ребенка пара успела попутешествовать, но это была «разминка» перед по-настоящему сложными поездками.

— На тот момент в планировании путешествий мы были скорее на уровне elementary. Куда-то ездили сами, куда-то туром, но каких-то «вау-поездок» я вспомнить не могу. Когда родился сын, первый год я приходила в себя и пыталась наладить режим. В полтора года мы решились слетать на Крит — не для того, чтобы «оздоровить ребенка», а потому что хотелось переключиться самим, чисто эгоистические побуждения.

В целом все прошло гладко, но были и неприятные моменты. Запомнился эпизод, как мы едем на авто где-то среди марсианских пейзажей, малой дико орет от жары и перегруза, а я пытаюсь хоть как-то его успокоить и чувствую полнейшее бессилие… Потом нам пришлось даже повторить поездку на остров, чтобы в спокойном режиме посмотреть все красоты.

Но главный вывод был такой: путешествовать с ребенком реально, просто готовиться к таким поездкам нужно лучше.

В следующем году мы устроили сложный трип по Каталонии: пожили в Барселоне, объездили все маленькие городки рядом, несколько раз меняли апартаменты. Да, пришлось много времени провести на детских площадках, где-то подстраиваться под сон ребенка, но начало было положено. Мы получили огромное удовольствие от этого отпуска! Самые обычные достопримечательности — типа фонтана или большой городской площади — вызывали бурю эмоций у сына.

А еще я заметила, что именно в поездках или сразу после у ребенка появлялись новые «умелки». Наверное, потому что мы очень много общались в этот период, никто не отвлекался на работу или бытовые дела. С тех пор я очень ценю совместные отпуска, когда мы полностью посвящаем время друг другу, спорим, смеемся, фотографируемся, пробуем что-то новое.

После Каталонии был сложный кольцевой маршрут по Андалусии — еще одному испанском региону. И понеслось: Греция, Италия, Хорватия, Турция, Исландия, Шри-Ланка, Таиланд, Япония. Оказалось, что ребенок никак не мешает активным путешествиям.

— Я бы сказала, что с ребенком у нас началась прайм-эра в путешествиях. Я очень сильно в этом прокачалась, научилась планировать все до мелочей. Слышала мнение, что ребенок ничего не запомнит в 2—4 года и это якобы «выброшенные деньги». Честно, вообще никогда не задумывалась об этом — мы же все-таки ездили для себя, потому что самим хотелось путешествовать, а ребенок до определенного возраста — это как «твоя нога или рука», часть тебя, которую не хочется сдавать в камеру хранения.

Да и незачем: с детьми поездки веселее, ярче, насыщеннее, ведь они умеют искренне радоваться мелочам.

Конечно, в разном возрасте есть свои нюансы. В Японию, например, я бы никогда не полетела с малышом, который может в любой момент выдернуть руку и куда-то убежать, потеряться в толпе. Поэтому в детсадовском возрасте в основном у нас были курортные направления с перемещениями на авто. Я специально подстраивала все переезды на дневной сон. Это было идеально: мы садились в машину, ребенок был уже уставшим и засыпал за считанные минуты, а мы слушали музыку, болтали и наслаждались тем, что видели за окном. К пробуждению ребенка мы уже были на новой точке.

Еще до 3 лет в поездках нас очень выручала коляска. Вечером мы вместе шли на променад, выгуливали ребенка, потом он уставал и засыпал в коляске. А мы продолжали гулять, могли взять по бокальчику и вести «взрослые разговоры», как будто мы «бездетные». Уже после 4 лет такая опция пропала, и было даже немного грустно в 10 вечера возвращаться в отель.

К полету в самолете я готовилась отдельно. Брала с собой какие-то «развлекухи»: раскраски, конструкторы и просто какие-нибудь новые игрушки, которые привлекут внимание. Но чаще всего мы уговаривали ребенка поспать. Чем дольше спишь — тем быстрее проходит пролет, это база. После 6 лет, когда в жизни ребенка появляется телефон, полеты вообще проходят в полной тишине. «Родительский контроль» на время путешествия мы отключаем — пусть играет, а мы спокойно читаем или спим. В Азию из экономии обычно добираемся китайскими авиалиниями из Москвы по несколько суток. Уже давно в этом не вижу проблем, ребенок прекрасно выдерживает дорогу.

О том, что детям нужно по несколько недель привыкать к новому климату, Светлана слышала, но на практике с таким не сталкивалась. Более счастливого ребенка, чем прилетевшего «из зимы в лето», по ее мнению, не существует. Смена часовых поясов тоже переносится легко, ведь все понимают, ради чего это все.

Что действительно может испортить поездку, так это болезни, соглашается Светлана. Риск есть всегда: можно напланировать себе что угодно, но, если ребенок подхватит вирус, это провал.

— Наверное, нам повезло, но за все годы сын серьезно болел в поездках всего один раз. Это был самый обычный тур в Египет — помню, что он стоил совсем недорого и его было не очень жалко. Мы счастливые прилетели «из зимы в лето», заселились в отель и обнаружили, что ребенку плохо, температура 39. Аптечка, естественно, была с собой, плюс мы всегда берем страховку. Проболел ребенок в итоге почти всю неделю. Отпуск был подпорчен, но что поделаешь — так бывает. После этого перед зимними поездками мы старались выдерживать небольшой «карантин».

Если обобщить, то базовые правила в путешествиях с ребенком такие: вовремя закидывать в него еду, следить за количеством сна и запастись развлечениями для многочасовых переездов и перелетов.

— Еще порекомендую сразу пресекать нытье. У нас был момент в Исландии, когда переезды были слишком длинные, а природа дикая и не всегда понятная ребенку, и временами он начинал жаловаться. Мы проговорили, что следующий непляжный отпуск он может пропустить. После этого недовольства в поездках мы больше не замечали. Причем иногда путешествия бывают физически сложными: приходится много ходить (по 30 тыс. шагов в день), подниматься/спускаться по бесконечным лестницам, и ребенок все это делает вместе с нами.

Минус, пожалуй, только один: расходы на путешествия. Когда умножаешь ценник на три, это всегда получается ощутимая сумма.

Тех, кто ездит без детей, я не осуждаю, особенно если в семье их двое/трое. Это уже другой «масштаб бедствия», другой уровень забот. С одним ребенком и на 100% включенным папой активничать гораздо проще.

Сколько мы сами будем путешествовать в таком составе, я не знаю. Возможно, в подростковом возрасте сыну все это уже будет неинтересно. Но пока ему в удовольствие, продолжим ездить все вместе.

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