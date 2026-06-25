В российской Уфе раздались взрывы на НПЗ 1 25.06.2026, 11:32

Над городом поднялся черный дым.

В российском городе Уфа (республика Башкортостан) раздалась серия взрывов и вспыхнул пожар в районе в районе нефтеперерабатывающего завода. В небо взвивается черный дым.

Об этом сообщает Exilenova+.

По предварительной информации, первые взрывы в Уфе прогремели около 9:30 по киевскому времени. Местные жители говорят, что целью атаки беспилотников стал НПЗ.

Exilenova+ утверждает, что под удар могли попасть два из трех нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в Уфе.

«Два из трех НПЗ, которые есть в Уфе, были поражены Силами обороны Украины», - говорится в сообщении.

Пока подтверждения этой информации нет.

В соцсетях активно делятся кадрами с места происшествия.

Чем важен объект

Нефтеперерабатывающий комплекс в Уфе расположен примерно в 1400 километрах от государственной границы Украины. Он считается одним из самых крупных и ключевых центров нефтепереработки России и играет важную роль в топливном обеспечении страны.

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