В российской Уфе раздались взрывы на НПЗ

В российской Уфе раздались взрывы на НПЗ1
- 25.06.2026, 11:32
Над городом поднялся черный дым.
В российском городе Уфа (республика Башкортостан) раздалась серия взрывов и вспыхнул пожар в районе в районе нефтеперерабатывающего завода. В небо взвивается черный дым.
Об этом сообщает Exilenova+.
По предварительной информации, первые взрывы в Уфе прогремели около 9:30 по киевскому времени. Местные жители говорят, что целью атаки беспилотников стал НПЗ.
Exilenova+ утверждает, что под удар могли попасть два из трех нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в Уфе.
«Два из трех НПЗ, которые есть в Уфе, были поражены Силами обороны Украины», - говорится в сообщении.
Пока подтверждения этой информации нет.
В соцсетях активно делятся кадрами с места происшествия.
Чем важен объект
Нефтеперерабатывающий комплекс в Уфе расположен примерно в 1400 километрах от государственной границы Украины. Он считается одним из самых крупных и ключевых центров нефтепереработки России и играет важную роль в топливном обеспечении страны.