Россияне начали бегство с Кинбурнской косы 23.06.2026, 7:50

2,498

Удары украинских дронов вызвали у противника серьезные проблемы с логистикой.

Российские военные начали эвакуировать свои подразделения с Кинбурнской косы. Удары украинских дронов вызвали у противника серьезные проблемы с логистикой.

Силы обороны постоянно наносят удары по средствам поражения россиян, в частности по артиллерии различного калибра. Враг пытается подтянуть ресурсы ночью или во время тумана, однако украинские военные, в частности благодаря БПЛА средней дальности, быстро уничтожают их. Об этом в интервью «24 Каналу» рассказал командир ОТУ «Одесса», полковник Денис Новиков.

Благодаря действиям украинских военных у россиян на косе фактически прекратились поставки продовольствия, боеприпасов и топлива.

«Сейчас мы вместе с силами и средствами старших начальников УВ(с) «Юг» практически перерезали логистику оккупантов на косе», — отметил Новиков.

По данным разведки, из-за этой ситуации противник вынужден эвакуировать свои подразделения с Кинбурнской косы.

«Солдат без еды и пресной воды воевать не сможет. Поэтому, по данным разведки, сейчас у них идет эвакуация», — пояснил полковник.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com