Россияне начали бегство с Кинбурнской косы
- 23.06.2026, 7:50
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Удары украинских дронов вызвали у противника серьезные проблемы с логистикой.
Российские военные начали эвакуировать свои подразделения с Кинбурнской косы. Удары украинских дронов вызвали у противника серьезные проблемы с логистикой.
Силы обороны постоянно наносят удары по средствам поражения россиян, в частности по артиллерии различного калибра. Враг пытается подтянуть ресурсы ночью или во время тумана, однако украинские военные, в частности благодаря БПЛА средней дальности, быстро уничтожают их. Об этом в интервью «24 Каналу» рассказал командир ОТУ «Одесса», полковник Денис Новиков.
Благодаря действиям украинских военных у россиян на косе фактически прекратились поставки продовольствия, боеприпасов и топлива.
«Сейчас мы вместе с силами и средствами старших начальников УВ(с) «Юг» практически перерезали логистику оккупантов на косе», — отметил Новиков.
По данным разведки, из-за этой ситуации противник вынужден эвакуировать свои подразделения с Кинбурнской косы.
«Солдат без еды и пресной воды воевать не сможет. Поэтому, по данным разведки, сейчас у них идет эвакуация», — пояснил полковник.