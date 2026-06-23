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Трамп объявил о полном открытии Ормузкого пролива

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  • 23.06.2026, 7:57
Трамп объявил о полном открытии Ормузкого пролива

На днях через него провезли нефти больше, чем когда-либо.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив «полностью открыт» и 21 июня через него вывели нефти больше, чем когда-либо.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Во время общения с прессой лидер США сказал, что «у нас все хорошо идет» касаемо темы пролива.

«Вчера через него прошло больше нефти, чем когда-либо прежде. Вы, вероятно, видите, что у нас настоящей нефтяной фонтан. Пролив полностью открыт. Вы это знаете. Мы ведем переговоры, посмотрим, чем все закончится», - сказал Трамп.

После он вновь добавил, что пролив открыт, а также подчеркнул, что теперь есть страна, которая «никогда не получит ядерное оружие» (речь про Иран).

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