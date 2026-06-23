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Месси побил еще один суперекорд на чемпионатах мира

  • 23.06.2026, 8:13
Месси побил еще один суперекорд на чемпионатах мира
Лионель Месси
Фото: Getty Images

Аргентинец оформил дубль во время победы над Австрией.

Лионель стал первым игроком, который выиграл 18 матчей на мундиалях

38-летний Лионель Месси установил рекорд по количеству выигранных матчей на чемпионатах мира, пишет sport.ua.

Победа в составе сборной Аргентины над Австрией во втором туре группового этапа ЧМ-2026, в котором он оформил дубль, стала для Лео 18-й на мундиалях.

Месси превзошел достижение Мирослава Клозе, у которого за национальную команду Германии было 17 выигранных поединков на ЧМ.

Для показателя в 18 побед на ЧМ Лионелю потребовалось 28 игр. У Мирослава 17 побед в 24 матчах.

В игре с Австрией Месси превзошел Клозе и по голам ЧМ – Лионель забил 17-й и 18-й мяч, единолично став лучшим бомбардиром ЧМ. У Мирослава – 16 голов.

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