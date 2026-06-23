Украина выдвинула России ультиматум в ООН

Украина выдвинула России ультиматум в ООН2
- 23.06.2026, 8:02
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Терпение не безгранично.
Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник ультимативно предупредил Россию о том, что Украина может изменить свои предложения в ходе переговоров с Кремлем.
Это может произойти, если Совет Безопасности ООН и в дальнейшем будет медлить с реакцией на действия РФ. Об этом Андрей Мельник заявил во время заседания Совета Безопасности ООН 22 июня, пишет «Суспільне».
В ходе выступления чиновник подчеркнул, что Украина готова к проведению прямых переговоров с Россией, чтобы добиться справедливого мира. Однако терпение украинской стороны имеет свои пределы.
«Украина готова к прямым переговорам с Россией для достижения справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН. Но наше терпение не безгранично», — заявил Мельник.
Он добавил, что то, что Украина говорит о прекращении огня по линии боевого столкновения, уже является значительным компромиссом.
«Если Совет Безопасности ООН и впредь будет придерживаться выжидательной позиции, Украина может пересмотреть свои нынешние предложения. Прекращение огня вдоль фактической линии фронта уже является большим компромиссом», — подчеркнул постоянный представитель Украины.
Андрей Мельник также обратился к представительнице России в Совбезе. Он сказал ей, что РФ не сможет удержать территории, которые удалось захватить войскам, и заявил, что российская сторона должна как можно скорее покинуть украинскую землю.
Кроме того, чиновник напомнил о недавней массированной атаке россиян на украинскую столицу, в ходе которой пострадала Киево-Печерская лавра, и подчеркнул, что РФ должна понести наказание за эти преступления.