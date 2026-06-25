В мае ВСУ освободили вдвое больше территорий, чем сумела оккупировать РФ 25.06.2026, 19:09

Украина переломила ход войны.

В течение мая 2026 года украинские военные вернули под свой контроль в два раза больше территорий, чем за этот же период смогла захватить российская армия.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Боев во время панельной дискуссии на Конференции по восстановлению Украины (URC 2026) в Гданьске в четверг, 25 июня, пишет «Интерфакс-Украина». По его словам, в настоящее время на фронте появилось «окно возможностей», которое позволит ускорить завершение войны при условии надлежащей помощи со стороны западных партнеров.

«Мы уже многое сделали благодаря солидарности наших партнеров и считаем, что за последние несколько месяцев сумели открыть это окно возможностей. В прошлом месяце площадь освобожденных нами территорий вдвое превысила площадь территорий, оккупированных Россией», — подчеркнул чиновник.

По словам Боева, инвестиции Украины в собственное производство ударных беспилотников уже приносят ощутимые результаты, которые напрямую влияют на экономический потенциал страны-агрессора и разрушают вражескую логистику. Сами дальнобойные атаки в Минобороны с юмором называют middle-strike.

Представитель оборонного ведомства подчеркнул, что именно Вооруженные силы Украины в настоящее время сдерживают самую масштабную угрозу безопасности на европейском континенте.

«У нас есть реальный и очень хороший шанс удвоить текущие усилия. Если мы получим надлежащее финансирование и инвестиции в современные средства сдерживания, мы сможем заставить агрессора остановиться и действительно поставить точку в этой войне», — подытожил заместитель министра.

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