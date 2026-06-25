«Из положения между молотом и наковальней Лукашенко уже не выскочит» 2 Александр Класковский

25.06.2026, 8:58

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Александр Класковский

Зеленский, вдохновленный успехом первого ультиматума, может выдвинуть второй и третий.

«Ретрансляторы на сегодня не работают», — сообщил вечером 24 июня Владимир Зеленский. Тем самым украинский президент дал понять, что его ультиматум Александру Лукашенко как минимум частично выполнен.

«Демонтировали ли их или нет, я, честно говоря, пока не знаю. Но мы работаем над этим, и я очень внимательно слежу и ежедневные доклады получаю», — добавил Зеленский.

По данным его военных, оборудование на белорусской территории, которое помогало наводить российские дроны и с которым украинцы грозили разобраться сами, было отключено еще 22 июня.

Таким образом, правитель Беларуси благоразумно счел, что лучше не дожидаться, пока по ретрансляторам (а может, и не только по ним) прилетит от южных соседей, которые достают беспилотниками уже и до Урала, и до Петербурга, и до Москвы.

«Ага, диктатор удирает!»

Между тем после вчерашнего заявления Лукашенко, что он отправляется в долгую загракомандировку, среди части его политических недругов стала царить смесь злорадства и эйфории. Ага, мол, диктатор удирает от возмездия. А кое-кому уже стал мерещиться едва ли не Минск за три дня усилиями доблестных ВСУ.

Теперь становится понятно, что на встречу с Владимиром Путиным (а потом, вероятно, в Индонезию) Лукашенко выбирается с относительно спокойной душой. К слову, эти его визиты анонсировались, так что версия о бегстве с корабля выглядит лишь иллюзией. Для кого-то приятной, но иллюзией.

Скорее всего, правитель в какой-то мере уже разрулил ситуацию в диалоге с Киевом по закрытым каналам.

Напомню, что Зеленский говорил о наличии таких контактов, когда объяснял, что его ультиматум появился не с бухты-барахты: «На уровне разведок и военных Беларусь на уровне руководства получала информацию: «Заканчивайте помогать русским».

Но уговоры, судя по всему, не подействовали. Клиент, как оказалось, понимает только язык силы.

Как удалось убедить «старшего брата»?

Возникает вопрос: а как же Лукашенко договорился с Кремлем отключить эти ретрансляторы? Делать это без спросу было бы, пожалуй, слишком дерзко.

Можно предположить, что младший союзник привел Путину примерно те же соображения, что неожиданно откровенно прозвучали в нашумевшем интервью «Аль-Арабии»: «Беларусь очень уязвима в военном отношении, если Украина начнет атаковать…» и т.д.

Смоделируем примерно такой диалог со «старшим братом»: «Володя, ведь будет плохо не только мне, но и тебе. Если разнесут Мозырский НПЗ, так твое же войско без горючего останется. И тебе же еще силы придется перебрасывать в Беларусь, а где ты их возьмешь?“

И впрямь, вопреки расхожему нарративу, открытие белорусско-украинского фронта вряд ли на руку — во всяком случае, в моменте — и Путину.

У него едва хватает пушечного мяса на теперешнюю бойню, экономика дымится во всех смыслах, объявлять непопулярную мобилизацию не хочется как минимум до сентябрьских выборов в Думу.

Лукашенко, говоря о вероятном втором фронте длиной более тысячи километров, в том же интервью «Аль-Арабии» признал: «Мы с россиянами при нынешнем течении войны не сможем обеспечить защиту этого участка».

То есть о каком-то наступлении на Украину с севера сейчас и речи нет. По мнению белорусского главнокомандующего, напротив, не удастся даже успешно обороняться.

Как видим, тут уже не до понтов, не до угроз «Орешником». Украинская ИПСО нащупала слабину белорусского правителя и дает свои плоды.

Лукашенко ведь всегда дружил с Москвой не во имя великодержавной идеи, не из-за «духовных скреп», а ради дешевых ресурсов да прикрытия своей личности военным зонтиком империи.

А коль скоро этот зонтик уже ненадежен, то приходится выкручиваться даже ценой потери лица. Это все же лучше, чем прилет дрона на НПЗ, а то и в собственную резиденцию.

Империя так просто не отпустит

Впрочем, не исключено, что для относительного сохранения лица Минск заявит что-либо в духе: да там и не было никаких ретрансляторов, это все украинские выдумки, информационная война.

Но в любом случае из положения между молотом и наковальней Лукашенко не выскочит. Ведь Зеленский, вдохновленный успехом первого ультиматума, может выкатить второй, третий. Перестаньте поставлять российской армии бензин, микроэлектронику для их оружия и т.д. Скорее всего, так и задумано планом украинской ИПСО.

И тут уж Путин взовьется на дыбы.

Короче, белорусскому правителю предстоит на редкость тяжелый разговор со «старшим братом». Из имперского капкана, в который сам лез столько лет, теперь попробуй вырвись.

Александр Класковский, «Позірк»

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