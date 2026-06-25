Как пережить сильную жару без кондиционера? 25.06.2026, 8:39

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Проверенные методы экспертов.

Как охладиться в сильную жару без кондиционера, чтобы не «закипеть» в квартире или на работе?

Советами поделились The Guardian.

Для поддержания комфортной температуры дома важно не запускать тепло внутрь во время пиковых часов. Стюарт Уокер, научный сотрудник по оценке устойчивого развития в Университете Шеффилда, рекомендует закрывать шторы или жалюзи.

Если солнце попадает в комнату в течение определенного периода времени, она нагревается, а затем будет оставаться горячей.

Как только солнце заходит, окна открывают для проветривания и запуска прохладного воздуха в жилище. Желательно установить антимоскитные сетки, чтобы оставлять окна открытыми на всю ночь. В многокомнатных или многоэтажных домах под спальни следует выбирать самые холодные помещения — обычно они выходят на север или расположены на нижних этажах.

Как использовать вентилятор в жару

Эффективность вентиляторов напрямую зависит от температуры вокруг. Профессор Олли Джей отмечает, что пока температура остается ниже 40 °C, вентиляторы активно уменьшают жару в помещении.

Но при более высоких показателях, например, +45 °C, они ускоряют разогрев тела и процесс потения. Для максимального эффекта охлаждения комнаты лучше выбирать большие напольные вентиляторы.

Меньшие настольные или портативные модели, скорее всего, просто будут «гонять» горячий воздух и не дадут существенного охлаждения.

Что носить в жару

В жаркую погоду нужно отдавать предпочтение одежде из натуральных тканей. Выбирайте вещи светлых цветов и свободных фасонов, чтобы ничего не прилипало к телу. Лучше выбирать вещи из льна или хлопка.

Для нижнего белья можно выбрать ткани, которые быстро впитывают влагу и сохнут.

Питьевой режим и пребывание на улице

В жаркие дни критически важно пить больше воды. Лучше действовать на опережение. Выпивайте свою норму воды. Универсальная порция в жару — 6–8 стаканов воды в день.

Кофе и чай могут входить в количество выпитой жидкости, но алкоголя нужно избегать, особенно если в течение дня у вас будут физические нагрузки.

На улице выбирайте тенистые стороны и максимально избегайте солнца с 11:00 до 15:00 из-за высокого ультрафиолетового индекса. Обязательно носите шляпу и солнцезащитные очки, а перед выходом из дома пользуйтесь солнцезащитными кремами для лица и тела.

Как быстро облегчить свое состояние в жару

Быстро облегчить состояние помогают стакан холодной воды, умывание или прикладывание мокрого полотенца к затылку. Дома действенным методом является холодный душ или ношение влажной одежды.

Откажитесь от использования плиты, духовки, аэрогриля, которые нагревают квартиру. Для сна выбирайте постель из хлопка, льна или шелка.

«Чтобы снизить температуру прямо перед сном, примите прохладный душ. Холодная вода уменьшит температуру кожи и тела, а если вы будете оставаться влажными, то извлечете пользу от дополнительного испарения во время высыхания», — говорит Джей.

По возможности перестройте свой график так, чтобы избежать активностей на улице в самые жаркие часы. Так вы снизите риски теплового стресса. Особую осторожность должны проявлять уязвимые группы — дети до 5 лет, люди 65+, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями.

Когда температура превышает +40 °C, она становится опасной для всех. В таком случае нужно искать убежища в общественных местах с кондиционерами — в торговых центрах, кинотеатрах или бассейнах.

Если температура в доме стабильно выше +28 °C, стоит подумать о кондиционере, вентиляторе или увлажнителе воздуха. Кроме традиционных кондиционеров, энергоэффективной альтернативой являются испарительные охладители, которые используют воду для охлаждения воздуха и потребляют немного энергии.

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