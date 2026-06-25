В Британии придумали необычный способ научить солдат сбивать дроны РФ 1 25.06.2026, 8:50

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В The Telegraph раскрыли подробности.

В британской армии вводят тренировки по стендовой стрельбе, чтобы научить солдат лучше сбивать российские дроны. Как пишет The Telegraph, команда по стендовой стрельбе призывает больше военнослужащих заниматься этим видом спорта в свободное время.

Стрельба по тарелкам (стендовая стрельба) – вид спорта, где по летящим мишеням стреляют дробью из гладкоствольного оружия. Полеты имитируют поведение настоящей птицы, а для запуска используются специальные автоматические метательные машинки.

Как заявил капитан британской команды по стендовой стрельбе Питер Мигер, ряд подразделений уже выразили заинтересованность в тренировках на новых армейских полигонах для стендовой стрельбы с целью улучшения точности стрельбы по дронам.

«Часто люди обнаруживают, что это не совсем то, чего они ожидали, и, благодаря тренировкам, понимают, что у них получается намного лучше, чем они думали», - отметил он.

Так, британские солдаты начали тренировки по стрельбе по тарелкам в рамках операции «Интерфлекс», возглавляемой Великобританией программы обучения украинских войск в Великобритании.

«Украинцы, принимавшие участие в тренировках, заявили, что использовали дробовики для сбивания ударных беспилотников-камикадзе на поле боя в своей стране, что привело к созданию полигонов для стрельбы по тарелкам, которые британские войска могут использовать в свободное время для развития аналогичных навыков», - отмечает издание.

Королевские ВВС ранее уже использовали стрельбу по тарелкам в рамках своей подготовки во время Второй мировой войны. В то же время, Мигер подчеркивает, что дробовик следует рассматривать как «оружие последней инстанции» против беспилотных летательных аппаратов.

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