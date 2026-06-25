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Краснодарский край РФ атаковали дроны: горит Полтавская нефтебаза

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  • 25.06.2026, 8:01
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Краснодарский край РФ атаковали дроны: горит Полтавская нефтебаза

Ее мощности насчитывают около 28 резервуаров.

Краснодасркий край РФ обстреляли беспилотники, в результате вспыхнул пожар на территории нефтебазы Полтавская, которая является стратегической для региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

ЧП на нефебазе подтвердил в ночь на 25 июня глава Красноармейского района Александр Харитонов. В российском мессенджере «Макс» он написал, что на нефтебазу упали обломки сбитого дрона.

«В результате падения обломков БПЛА на Полтавской нефтебазе произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы», - передают OSINT-каналы слова чиновника.

Харитонов добавил, что движение по автодороге, соединяющей станицу Полтавскую и хутор Трудобеликовский, временно перекрыто.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, по крайней мере на официальном канале в Telegram, ничего не написал о случившемся.

Известно, что Полтавская нефтебаза является региональным объектом топливной инфраструктуры, обеспечивающим поставки топлива для части Краснодарского края и Республики Адыгея. Резервуарный парк насчитывает около 28 резервуаров.

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