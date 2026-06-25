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ЕС продлил экономические санкции против РФ

  • 25.06.2026, 22:54
ЕС продлил экономические санкции против РФ

На год.

Совет Европейского союза продлил экономические санкции в отношении России за действия, дестабилизирующие ситуацию в Украине, еще на один год, до 31 июля 2027 года.

О соответствующем решении в четверг сообщил Совет ЕС.

«Это решение было принято после заседания Европейского совета 18−19 июня 2026 года, на котором лидеры ЕС договорились продлить экономические санкции против России ещё на 12 месяцев», — напомнили в Совете ЕС.

Как говорится в сообщении, эти экономические ограничения, впервые введенные в 2014 году, были существенно расширены после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

«Действующие меры охватывают ключевые секторы экономики, в частности торговлю, финансы, энергетику и товары двойного назначения. Они также предусматривают запрет на импорт и транспортировку в ЕС российской сырой нефти и отдельных нефтепродуктов, ограничение деятельности ряда финансовых учреждений и поставщиков криптоуслуг в России и третьих странах, а также приостановку вещания и лицензий нескольких поддерживаемых Кремлем источников дезинформации. Кроме того, отдельные меры позволяют ЕС противодействовать обходу санкций», — подчеркнули в Совете ЕС.

В Европейском совете также заявили, что ЕС по-прежнему настроен и в дальнейшем усиливать давление на Россию и ослаблять её военную экономику, чтобы заставить Москву прекратить агрессивную войну против Украины и начать содержательные мирные переговоры.

В Евросовете добавили, что важно и в дальнейшем сокращать энергетические доходы России, ограничивать деятельность её теневого флота и сужать возможности российской банковской системы. Также там призвали как можно скорее принять 21-й пакет санкций.

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