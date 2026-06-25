В парке Мозыря заметили огромного удава
- 25.06.2026, 23:29
Видеофакт.
Посреди белорусского парка люди встретили огромного удава, заметил Mlyn.
Видео необычной встречи появилось в TikTok.
Причем, откуда пресмыкающееся взялось на улицах города, остается только гадать.
Змею заметили в городском парке Мозыря буквально на днях. Очевидцы были искренне удивлены происходящему, что вполне понятно.
Автор же ролика подписал видео: «Гуляем в парке, а тут удав на выгуле тоже».
На кадрах крупный удав ползет по земле, привлекая все больше любопытных глаз. Некоторые даже пытались погладить змею. Правда, ей такие действия не очень понравились – пресмыкающееся сильно отодвинулось от смельчака.
@gorodmozyr Сегодня в парке #мозырь #беларускітыкток ♬ оригинальный звук - Мозырь, Беларусь