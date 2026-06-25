Samsung показала бюджетный смартфон с флагманской поддержкой 25.06.2026, 22:05

Фото: Samsung

Одной из отличительных фишек смартфона стала программная поддержка.

Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy A27 5G, который выделяется сбалансированными характеристиками и рекордной для этой категории поддержкой обновлениями. Подробности появились на сайте производителя.

Новинка получила 6,7-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 800 нит. За производительность устройства отвечает чип Snapdragon 6 Gen 3, дополненный 6 или 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X и накопителем на 128 или 256 ГБ. Также предусмотрена поддержка карт памяти microSD объемом до 2 ТБ.

Основная камера Galaxy A27 включает три модуля: главный сенсор на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения, ультраширокоугольный датчик на 5 Мп и 2-мегапиксельную камеру для макросъемки. Спереди предсмотрена селфи-камера на 12 Мп.

Смартфон оснащен аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Среди прочих особенностей называют наличие защиты от пыли и брызг по стандарту IP64, закаленного стекла Gorilla Glass Victus+ и сканера отпечатков пальцев в кнопке питания.

Одной из отличительных фишек смартфона стала программная поддержка. Новинка поставляется с предустановленной ОС Android 16 и фирменной оболочкой One UI 8.5. Samsung также обещает шесть лет обновлений операционной системы и патчей безопасности. Некоторые китайские флагманы предлагают менее длительную поддержку.

Продажи Samsung Galaxy A27 на отдельных рынках стартуют 3 июля в трех вариантах расцветки корпуса: черном, синем и розовом.

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