закрыть
25 июня 2026, четверг, 22:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Samsung показала бюджетный смартфон с флагманской поддержкой

  • 25.06.2026, 22:05
Samsung показала бюджетный смартфон с флагманской поддержкой
Фото: Samsung

Одной из отличительных фишек смартфона стала программная поддержка.

Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy A27 5G, который выделяется сбалансированными характеристиками и рекордной для этой категории поддержкой обновлениями. Подробности появились на сайте производителя.

Новинка получила 6,7-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 800 нит. За производительность устройства отвечает чип Snapdragon 6 Gen 3, дополненный 6 или 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X и накопителем на 128 или 256 ГБ. Также предусмотрена поддержка карт памяти microSD объемом до 2 ТБ.

Основная камера Galaxy A27 включает три модуля: главный сенсор на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения, ультраширокоугольный датчик на 5 Мп и 2-мегапиксельную камеру для макросъемки. Спереди предсмотрена селфи-камера на 12 Мп.

Смартфон оснащен аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Среди прочих особенностей называют наличие защиты от пыли и брызг по стандарту IP64, закаленного стекла Gorilla Glass Victus+ и сканера отпечатков пальцев в кнопке питания.

Одной из отличительных фишек смартфона стала программная поддержка. Новинка поставляется с предустановленной ОС Android 16 и фирменной оболочкой One UI 8.5. Samsung также обещает шесть лет обновлений операционной системы и патчей безопасности. Некоторые китайские флагманы предлагают менее длительную поддержку.

Продажи Samsung Galaxy A27 на отдельных рынках стартуют 3 июля в трех вариантах расцветки корпуса: черном, синем и розовом.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко