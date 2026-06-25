«Россияне встревожены уже больше, чем во время Курской операции» 1 25.06.2026, 22:41

1,022

Более 80% россиян считают неизбежным масштабный экономический кризис в России.

Большой процент россиян считают свое финансовое положение сложным и понимают неизбежность масштабного кризиса в их стране, что свидетельствует о провале путинской военной политики. Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский после беседы с Олегом Луговским, временно исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки Украины (СВР).

По его словам, разведка получила материалы о ситуации в Крыму и на других украинских территориях, которые сейчас находятся под российской оккупацией, а также на территории РФ.

«СЗР получила материалы, свидетельствующие о фактически ежедневном усугублении кризиса с топливом, военной логистикой и управлением в Крыму. Российская оккупационная администрация довольно четко и недвусмысленно признает невозможность решить проблемы, созданные нашими санкциями средней дальности против оккупанта, а также выполнением плана дальнобойных санкций, прежде всего в отношении российской нефтепереработки. Аналогичная ситуация складывается и в других российских регионах», – сказал Зеленский.

Он добавил, что также получена внутренняя российская документация по оценке настроений граждан государства-агрессора.

«В настоящее время уровень тревожности россиян уже выше, чем во время нашей Курской операции, а именно превышает 50%. Уже 66% россиян считают своё финансовое положение сложным. Более 80% россиян считают неизбежным масштабный экономический кризис в России», – сообщил Зеленский. При этом он подчеркнул, что это свидетельствует о провале путинской военной политики.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com