«Россияне встревожены уже больше, чем во время Курской операции»1
- 25.06.2026, 22:41
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Более 80% россиян считают неизбежным масштабный экономический кризис в России.
Большой процент россиян считают свое финансовое положение сложным и понимают неизбежность масштабного кризиса в их стране, что свидетельствует о провале путинской военной политики. Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский после беседы с Олегом Луговским, временно исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки Украины (СВР).
По его словам, разведка получила материалы о ситуации в Крыму и на других украинских территориях, которые сейчас находятся под российской оккупацией, а также на территории РФ.
«СЗР получила материалы, свидетельствующие о фактически ежедневном усугублении кризиса с топливом, военной логистикой и управлением в Крыму. Российская оккупационная администрация довольно четко и недвусмысленно признает невозможность решить проблемы, созданные нашими санкциями средней дальности против оккупанта, а также выполнением плана дальнобойных санкций, прежде всего в отношении российской нефтепереработки. Аналогичная ситуация складывается и в других российских регионах», – сказал Зеленский.
Он добавил, что также получена внутренняя российская документация по оценке настроений граждан государства-агрессора.
«В настоящее время уровень тревожности россиян уже выше, чем во время нашей Курской операции, а именно превышает 50%. Уже 66% россиян считают своё финансовое положение сложным. Более 80% россиян считают неизбежным масштабный экономический кризис в России», – сообщил Зеленский. При этом он подчеркнул, что это свидетельствует о провале путинской военной политики.