Макрон: США официально встали на сторону Украины 25.06.2026, 22:15

Эмманюэль Макрон

Фото: Getty Images

В Вашингтоне впервые одобрили текст, в котором США больше не являются нейтральным посредником.

Соединенные Штаты впервые одобрили текст, в котором Вашингтон признает себя не нейтральным посредником в войне на Украине, а партнером Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона в ходе брифинга.

По словам Макрона, речь идет о четырех ключевых направлениях, в которых США теперь официально стоят вместе с европейскими партнерами и Украиной.

«По Украине, Соединенные Штаты впервые одобрили текст, в котором отмечается, что они больше не являются нейтральным посредником, а стоят вместе с нами в вопросе поддержки территориальной целостности Украины, оказания военной помощи, энергетической поддержки и санкций против России», - заявил президент Франции.

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