Белорус разработал необычное приложение 1 25.06.2026, 21:02

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Оно будет полезно каждому.

Белорусский предприниматель выпустил приложение «Кабинка», которое находит общественные туалеты в Минске, пишет Onliner.

Оно абсолютно бесплатное и доступно как в мобильной, так и в веб-версии.

В приложении у туалетов формируются рейтинги – на основе оценок посетителей.

Сервис можно установить на iOS или Android, а также воспользоваться им через Telegram-бот.

Приложение помогает найти ближайшие уборные, их фото и описание. Причем дойти до туалета можно по компасу и даже без интернета.

Сервис создал белорусский предприниматель Евгений Шапошников. Он рассказал, что создал приложение из-за личного опыта и после наблюдений за другими.

«На самом деле у меня было три триггера. Первый связан с моими родителями, которые всегда гуляли недалеко от дома и боялись уходить дальше. Я говорил им: идите в парк, погуляйте. Но оказалось, что они просто не знают, где находятся туалеты, и поэтому не хотят далеко отходить», – поделился мужчина.

Проблемы с уборными заметил Шапошников и во время праздников, когда приезжает много туристов.

«Часто можно увидеть, что заняты все кусты, хотя люди просто не знают, что в 200–300 м от них есть общественный туалет», – заметил разработчик.

К тому же и для самого предпринимателя это актуальная проблема.

«Я стараюсь проходить по 20 тыс. шагов в день и пью кофе литровыми кружками, поэтому для меня эта проблема очень актуальна», – признался Шапошников.

Что касается туалетов в кафе и ресторанах, то информацию о них смогут указать владельцы. Здесь же пояснят, доступны уборные только для посетителей или открыты для всех.

Все объекты можно оценить. Судя по актуальному рейтингу, лучшим стал WC в гостинице «Пекин».

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