закрыть
25 июня 2026, четверг, 22:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россия запустила баллистику по Киеву

  • 25.06.2026, 21:29
  • 3,970
Россия запустила баллистику по Киеву

Прогремели взрывы.

Российские оккупанты в четверг, 25 июня, вечером атакуют Киев баллистическими ракетами. Местные жители услышали взрывы.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram и мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

«Враг запускает баллистические ракеты по Киеву. Находитесь в укрытиях», - написал Ткаченко.

Тем временем Кличко отметил, что силы противовоздушной обороны работают по целям.

Более детальной информации об атаке россиян пока нет.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко