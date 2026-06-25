Россия запустила баллистику по Киеву 25.06.2026, 21:29

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Прогремели взрывы.

Российские оккупанты в четверг, 25 июня, вечером атакуют Киев баллистическими ракетами. Местные жители услышали взрывы.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram и мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

«Враг запускает баллистические ракеты по Киеву. Находитесь в укрытиях», - написал Ткаченко.

Тем временем Кличко отметил, что силы противовоздушной обороны работают по целям.

Более детальной информации об атаке россиян пока нет.

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