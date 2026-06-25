Politico: Союзники НАТО готовы выделить Украине 70 млрд евро 25.06.2026, 21:21

Без участия США.

7-8 июля союзники по НАТО на саммите в Анкаре готовятся объявить новые миллиардные контракты в сфере вооружений. Отдельным блоком декларации станет поддержка Украины.

Об этом сообщает Politico.

По данным пяти дипломатов НАТО, в проекте декларации союзники подтвердят приверженность статье 5 о взаимной обороне и вновь назовут Россию долгосрочной угрозой. Заявление, как и в прошлом году, будет кратким.

Послы дорабатывают детали текста, который может изменяться до последнего.

Точная сумма оборонных контрактов еще не определена, часть из них предварительно согласуют и переформируют. Саммит будет проходить на фоне критики Вашингтоном европейцев за неподдержку США в войне против Ирана.

В проекте заявления союзники подтвердят военную помощь Украине на 70 млрд евро и пообещают по меньшей мере такую же сумму на следующий год. США в этом финансировании не будут участвовать.

По словам одного из дипломатов, поддержка Украины станет наиболее спорным вопросом саммита.

В то же время шестой собеседник Politico отметил, что переговоры по декларации в целом «идут гладко».

Генсек НАТО Марк Рютте намерен сосредоточить саммит на наращивании производства оружия. По данным Politico, это объединяющая тема, позволяющая замять разногласия в альянсе, а новые оборонные контракты, выгодные для США, дают Рютте экономический аргумент, который услышит Трамп.

На прошлой неделе генсек заявил, что европейские союзники и Канада в прошлом году потратили на оборону на 139 млрд. долларов больше, чем в 2024 году.

Союзники также договорились поднять расходы до 3,5% ВВП к 2035 году.

Центральной темой декларации станет «переложение бремени» - Европа должна принять больше ответственности за оборону континента, пока США переходят к другим приоритетам.

На прошлой неделе глава Пентагона Пит Хегсет объявил о шестимесячном смотре американского военного присутствия в Европе, чтобы заставить союзников тратить больше.

В проекте заявления европейцы обещают инвестировать в средства глубоких ударов, противовоздушную оборону и беспилотники.

Дальнобойные возможности остаются предметом споров: европейцы стремятся развивать их для сдерживания России, но Вашингтон неохотно разрешает использовать такое оружие.

Недавно Пентагон отказался передавать Германии ракеты Томагавк, аргументируя тем, что Москва может воспринять это как эскалацию.

Союзники также стремятся снять еще один источник напряжения с Вашингтоном – войну в Иране.

США подписали предварительное соглашение о прекращении конфликта, но европейцы опасаются, что нерешенные вопросы – в частности, судоходство в Ормужском проливе – могут стать центральной темой в Анкаре.

В проекте декларации союзники призывают Иран обеспечить свободу судоходства в торговой артерии, дипломаты называют это «оливковой ветвью» для Трампа, несмотря на внутренний раскол из-за войны.

Также в тексте отмечено, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие.

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