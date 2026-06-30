Завтра заработает банковское новшество, которое затронет практически каждого 3 30.06.2026, 16:38

Что важно знать об этом.

Белорусские банки с 1 июля будут требовать от клиентов предоставлять данные по геолокации. Те, кто откажется это сделать, не смогут воспользоваться их услугами через мобильные приложения и интернет-банкинг. Что нужно предпринять клиентам банков? Могут ли силовики получить доступ к информации о геолокации? «Зеркало» рассказывает подробности об этом новшестве.

Коротко, что изменится

С 1 июля этого года белорусские банки обяжут соблюдать новые требования по сбору, хранению и анализу цифрового отпечатка устройства. Речь в том числе о предоставлении клиентами данных геолокации. Нацбанк ранее рассказал подробности об этом «нашумевшем цифровом отпечатке устройства». Как пояснял регулятор, такой отпечаток — это уникальный набор параметров (модель устройства, версия программного обеспечения, настройки браузера, геолокация и другое), который предназначается для надежной идентификации пользователей и предотвращения мошенничества.

А если не сообщить геолокацию?

«К сожалению, без этого разрешения некоторые функции мобильного приложения могут стать недоступными, так как это обязательное требование законодательства для обеспечения вашей же безопасности. Мы очень хотим, чтобы вы пользовались всеми возможностями банка без ограничений», — сообщает «Паритетбанк».

«Доступ в личный кабинет мобильного приложения и системы „Интернет-банкинг“ будет разрешен только при наличии разрешения пользователя на сбор данных геолокации и если функция „геолокация“ включена на самом устройстве, — сообщил „Белагропромбанк“. — В случае, если разрешение на сбор данных геолокации не предоставлено, доступ в учетную запись будет ограничен ввиду отсутствия необходимой информации о местоположении устройства».

Что нужно сделать клиентам

«Начиная с 1 июля 2026 года при первом входе в мобильное приложение после обновления система запросит у вас разрешение на использование геоданных устройства. Чтобы продолжить пользоваться всеми функциями приложения, пожалуйста, предоставьте это разрешение», — уточняет «Нео Банк Азия».

В «МТБанке» и «Белагропромбанке» достаточно подробно рассказали, как это можно сделать.

Могут ли возникнуть трудности, если уехать за границу на отдых

В «Паритетбанке» заявляют, что проблем при выезде за рубеж не должно быть:

«Вы можете спокойно пользоваться мобильным и интернет-банком за границей. Разрешение на геолокацию никак не ограничивает вас в поездках. Наоборот, оно помогает нам дополнительно подтвердить, что это именно вы совершаете операции, в какой бы точке мира вы ни находились».

А вот в «Белагропромбанке» утверждают, что могут ввести ограничения:

«При первом входе в учетную запись „генерируется“ эталонный цифровой отпечаток, с которым впоследствии сравниваются цифровые отпечатки, формируемые в момент каждой авторизации (входа) в цифровые каналы. В случае, если цифровой отпечаток при авторизации в цифровых каналах имеет значительные отличия от эталонного, банком может быть принято решение о применении ограничительных мер, в том числе в допуске к использованию мобильного приложения и системы „Интернет-банкинг“».

В контакт-центре «Белагропромбанка» на вопрос журналиста «Зеркала» о поездках за границу пояснили, что «доступ в учетную запись может быть ограничен только в том случае, если происходит резкая нестандартная смена местоположения». «При первом входе из новой страны система может запросить подтверждение личности — это штатная проверка. Если вы уже заходили в приложение/интернет-банкинг из данной страны, система вас „узнает“», — добавили в финучреждении.

Интернет-банкинг будет только по геолокации. Спросили в «Беларусбанке», как быть за границей и передадут ли они данные силовикам

Могут ли банки передавать данные по геолокации кому-то еще? Что они говорят

«Информация о геолокации и другие параметры „цифрового отпечатка“ используются исключительно для защиты ваших финансов и противодействия мошенничеству. Мы не передаем эти данные третьим лицам (за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Беларуси) и обрабатываем их в строгом соответствии с законом», — уточнили в «Паритетбанке».

Чуть больше информации сообщил клиентам «МТБанк»:

«Вся техническая информация будет храниться исключительно в зашифрованном виде. Передача данных третьим лицам исключена — данные задействуют только внутри банковских антифрод-систем для защиты операций».

Как геолокация может быть связана с «супердоступом» силовиков к платежам населения

Если совсем упростить, то антифрод-системы — это программное обеспечение для защиты от мошенников и противодействия несанкционированным платежам. Банк должен проверять, что клиент сам совершает операцию, а не те же злоумышленники.

При подозрениях на мошенничество финучреждение должно не только блокировать платеж, но и сообщить об инциденте в Автоматизированную систему обработки инцидентов (АСОИ). Речь о базе данных, которая заработала в марте 2024 года — тогда силовики получили «супердоступ» к платежам населения.

В постановлении Нацбанка, которым с 1 июля вводят новшества, прописали, что, если произошел несанкционированный перевод или попытка мошенничества, банк должен передать в АСОИ данные о цифровом отпечатке устройства, который включает в том числе информацию по геолокации.

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