Российский топ-банкир предупредил Путина 4 30.06.2026, 16:52

2,816

Герман Греф

Фото: smi2.ru

Политика ЦБ душит экономику России.

Снижение ключевой ставки, которое приведет к возобновлению инвестиций, поддержит рост экономики России, сказал глава Сбербанка Герман Греф, пишет The Moscow Times.

По его словам, при экстремально высоких реальных ставках, которые сегодня составляют около 10%, экономика долго существовать не может.

«Совершенно очевидно, мы ‌переохладили уже экономику», - сказал Греф в интервью на годовом собрании акционеров.

Отвечая на вопрос, что надо сделать, чтобы восстановить экономический рост, Греф предложил повысить производительность труда и возобновить инвестиции.

«Что такое повышение производительности? Знаете, как в старом анекдоте - как повысить производительность стада? Коровку раньше доили утром и вечером, а вот сейчас мы будем доить ее пять раз в день - вот эту коровку можно доить пять раз в ‌день, но вряд ли она будет давать больше ‌молока. Это про нашу экономику», - сказал Греф.

«Потому что экстенсивный рост исчерпан. У нас загрузка мощностей находится на пределе. Соответственно, нужно внедрение новых технологий. Ну и здесь в основе этих технологий, конечно же, искусственный интеллект. Но для ‌того, чтобы это внедрять, нужны инвестиции. И, конечно же, модернизация производства, создание новых циклов производственных, и это тоже инвестиции».

Инвестиции в основной капитал (капитальные инвестиции) в России в первом квартале 2026 года упали на 14,3% ‌в годовом выражении.

«По году у нас будет, я думаю, минус 2-3%, зависит от ситуации, сегодня очень тяжело прогнозировать. И это опережающий индикатор экономического роста. Что нужно делать, чтобы возобновить рост? Нужно возобновить инвестиции. Чтобы возобновить инвестиции, нужно снижать ставку», - сказал ‌Греф.

«Проблема в ставке сегодня заключается в том, что раньше это был инструмент воздействия на банковский сектор, чтобы вызвать снижение выдачи нового кредита... но мир изменился. Сегодня в мире везде возобладают плавающие процентные ставки. В России более 70% всех кредитов – это плавающие процентные ставки. То же самое можно сказать и про рынок облигаций».

«Что происходит, когда Центральный банк повышает ставку? Возникает моментальная нагрузка на вот эти самые 75% всей экономики, которая имеет либо размещенные ценные бумаги по плавающей ставке, либо имеет кредиты по плавающей ставке. И это колоссально сильный рычаг. Если сравнить с повышением ставки 10 лет назад и сегодня - разница огромна», - сказал Греф.

Рост ставки у предприятий вымывает свободный денежный поток, все средства, которые находятся в распоряжении предприятий и могут быть инвестированы.

«Главным ‌источником инвестиций являются собственные средства предприятия. И порядка 30% - это кредит. Но если у тебя высокая реальная ‌ставка, то ты теряешь доступ к кредиту. Просто инвестиционный проект становится нерентабельным при 10% реальной ставке», - сказал Греф.

«Поэтому это включает, замыкает замок. Ставка – это ключ в замке инвестиционной активности предприятия. ‌Без этого (ее снижения) не будет экономического роста».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com