Глава Сбербанка Греф призвал россиян готовиться к трудным временам в экономике 1 30.06.2025, 14:04

Герман Греф

2026 год может стать для россиян сложным.

Проблемы в российской экономике, возникшие после резкого увеличения военных расходов, всплеска инфляции и повышения ключевой ставки ЦБ РФ, быстро разрешить не получится, считает глава Сбербанка Герман Греф.

Следующий, 2026 год также «обещает быть тоже не самым простым», заявил Греф в понедельник на годовом собрании акционеров «Сбера».

«Будет многое зависеть от геополитики, от того, как будет складываться динамика роста ВВП, динамика, естественно, ставок Центрального банка. Но уже видно, что он не будет простым, потому что, собственно говоря, первая половина 26-го года уже сейчас как минимум видна», — цитирует главу «Сбера» РБК.

У «Сбера» «ухудшается качества кредитного портфеля», признал Греф: растет количество обращений за реструктуризацией долга, а сложности с выплатами испытывают как физические, так и юридические лица. «Надеюсь, как всегда, мы сумеем найти совместные планы прохождения этих сложных времен», — сказал Греф.

В непубличных беседах российские банкиры уже бьют тревогу: на горизонте 12 месяцев страну может ждать полноценный банковский кризис из-за неплатежей по кредитам, писал Bloomberg со ссылкой на источники среди топ-менеджеров кредитных организаций.

По словам собеседников агентства, масштаб проблемы оценивается в триллионы рублей и пока не виден в официальных данных ЦБ, согласно которой доля проблемных кредитов у бизнеса составляет лишь 4% и практически не растет, а у заемщиков физлиц находится чуть выше 5%.

Дело в том, что заемщики откладывают платежи, и поэтому кредиты пока не попадают в статистику как проблемные, тогда как на деле большой объем займов уже не выплачивается по графику, говорили источники Bloomberg.

По оценкам ЦМАКП, близкого к правительству аналитического центра, в зоне риска находятся компании, на которые приходится 17% всей выручке в экономике. К тем, кто испытывает «финансовый стресс», ЦМАКП относит рыбную и добывающую (особенно уголь) отрасли, производство одежды и изделий из кожи, производство и торговлю автомобилями, нефтепереработку, строительство (прежде всего инженерное — строительство зданий стагнирует), водный транспорт и почтовую связь.

Помимо банков, компании все хуже платят друг другу: объемы взаимных неплатежей бизнеса с октября прошлого года по март текущего увеличились на 11,6%, а в обрабатывающей промышленности — почти на 40%, что стало рекордом с «ковидного шока».

Многие оказались «в преддефолтном состоянии», заявил на ПМЭФ-2025, Александр Шохин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей — крупнейшего в стране бизнес-объединения с миллиардерами из списка Forbes в составе правления.

С начала войны российские банки выдали юридическим лицам 34 триллиона рублей новых кредитов — сумму, эквивалентную 17% национального ВВП. На 1 июня совокупный объем долга юрлиц перед банковской системой достигал 86,2 трлн рублей и по сравнению с началом 2022 года увеличился на 65%. Почти половина этой суммы, по данным Центробанка, приходится на 78 крупнейших российских компаний. И среди них каждая шестая вынуждена отдавать на оплату процентов не менее трети доналоговой прибыли, а 8% долга приходится на компании, которые не зарабатывают даже на проценты.

«Возможны отдельные банкротства», — предупреждал ЦБ в конце мая. По оценке рейтингового агентства АКРА, проблемными могут стать кредиты на 3,7 трлн рублей — сумму, равную 20% капитала банковской системы.

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