«Король Севера» решит судьбу Британии 30.06.2026, 17:04

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Энди Бернхэм

Фото: wikipedia

Перед опытным политиком и критиком Трампа стоят серьезные испытания.

Мэр Большого Манчестера Энди Бернхэм оказался в центре британской политики после того, как Лейбористская партия фактически сделала его главным претендентом на пост премьер-министра. По данным западных СМИ, смена лидера произошла на фоне падения популярности Кира Стармера, который за два года не смог оправдать ожидания избирателей, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

55-летний Бернхэм — опытный политик, более 16 лет проработавший в парламенте и занимавший министерские должности при правительствах Тони Блэра и Гордона Брауна. С 2017 года он возглавляет Большой Манчестер, где заработал репутацию эффективного управленца. За влияние в регионе его давно называют «Королем Севера».

В экономике Бернхэм намерен сохранить бюджетную дисциплину, но одновременно предлагает масштабную передачу полномочий регионам, перенос части государственных структур из Лондона в Манчестер и более активные инвестиции в инфраструктуру. Среди обсуждаемых инициатив — реформа налогообложения недвижимости, повышение налогов на прирост капитала и наследство для финансирования социальной сферы.

Во внешней политике новый лидер, как ожидается, будет добиваться более тесного сотрудничества с Европейским союзом, хотя полный пересмотр последствий Brexit в его планы не входит. Одним из первых испытаний для Бернхэма станут отношения с администрацией президента США Дональда Трампа, которого британский политик ранее открыто критиковал.

Эксперты считают, что главная задача Бернхэма — не только вернуть доверие к Лейбористской партии, но и добиться заметных перемен в экономике. В противном случае на следующих выборах значительно усилятся позиции правопопулистских сил.

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