«Лукашенко два дня фактически провел под арестом» 10 30.06.2026, 16:59

6,142

Почему диктатор поехал в Китай?

Политик, чрезвычайный и полномочный посол Украины Роман Беcсмертный в эфире Radio NV рассказал, почему белорусский диктатор Александр Лукашенко ездил в Китай:

— Лукашенко два дня фактически провёл под арестом на Валдае, где, как пишут международные аналитики и агентства, Путин всё время склонял его к тому, чтобы он вступил в войну. Но вступать Лукашенко нечем, он ужасно напуган ультиматумом украинской стороны. Он нашел хитрый ход: поехал в Пекин искать ответ у Си Цзиньпина.

Они встретились с Си Цзиньпином, Си Цзиньпин отметил, что двусторонние белорусско-китайские отношения достигли пика. После этого у них состоялся «семейный ужин» в резиденции председателя Китайской Народной Республики.

Напомню, что уже почти 10 лет назад семья Лукашенко приобрела дом в сельской местности, достаточно комфортабельный дом в Китае. Поэтому сейчас я могу колебаться в своих мыслях от того, что Лукашенко поехал проверить, куда придется бежать, до того, что привез просьбу к Си Цзиньпину. Не случайно в беседе с Си Цзиньпином Лукашенко проговорился о том, что в нынешней ситуации для совершенствования оборонно-промышленного комплекса и прочего крайне необходимы поставки микросхем, компонентов, станков, оборудования двойного назначения и т. п.

Такое впечатление, будто он говорил не для белорусов, а для России. Очевидно, там, на Валдае, его не столько уговаривали, ведь уговаривать можно того, кто представляет собой некую силу. То, что сейчас есть в Беларуси из войск, оружия, боеприпасов и других систем вооружения, к сожалению для Лукашенко и Путина, уже не сможет сыграть никакой роли в войне.

Поэтому очевидно, что в основном они сосредоточились на том, о чём Лукашенко будет просить у Си Цзиньпина. Однако, как мы понимаем, открытого ответа мы не получили. Но в нынешней ситуации не только давать ответ, но и предпринимать какие-либо действия для Си Цзиньпина очень рискованно. Ведь ситуация в настоящее время склоняется к полной потере Москвой тактической и стратегической инициативы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com